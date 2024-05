William Levy: "He alimentado bocas que han hablado mal de mí"

El actor William Levy sorprendió este domingo 19 de mayo con un nuevo mensaje en medio de la polémica que ha desatado su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Según el portal de Univisión, en esta ocasión el cubano lanzó un fuerte mensaje en Instagram dirigido a aquellos que han hablado mal sobre él.

En el escrito compartido, Levy expresó: "He levantado a personas que han tratado de derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros".

La publicación del actor llega dos días después de que Elizabeth Gutiérrez se refiriera por primera vez a la visita policial a la casa de Levy el pasado 2 de marzo, cuando su hija reportó que él estaba "con otra mujer" en la residencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/20/william-levy.jpg

Según la cadena hispana, durante el programa ¡Siéntese Quien Pueda! el viernes 17 de mayo, el periodista Alex Rodríguez leyó un mensaje de la actriz en el que se pronunció sobre la situación tras la separación anunciada el 9 de abril.

"Muy desafortunado lo que está pasando y lo que se está diciendo", expresó Rodríguez citando a Elizabeth Gutiérrez.

"Es un asunto que debió resolverse en familia como siempre lo habíamos hecho. Nunca voy a hablar mal de William Levy, es el padre de mis hijos y jamás lo he querido perjudicar de ninguna manera", continuó en voz de ella.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación de 20 años, enfrentando altibajos y especulaciones sobre presuntas infidelidades por parte del actor.