Kourtney Kardashian confiesa tuvo cinco intentos fallidos de fecundación in vitro

La celebridad Kourtney Kardashian quería ser madre luego de iniciar una nueva etapa de su vida al casarse con el baterista Travis Barker.

La hija mayor de Kris Jenner y Robert Kardashian confesó que tuvo cinco intentos fallidos de fecundación in vitro para poder quedar embarazada.

Su bebé, al que nombraron Rocky, nació a principios de este 2024 y finalmente fue concebido de manera natural.

"Dejé de intentarlo después de un año (5 ciclos fallidos de FIV, 3 recuperaciones), mi cuerpo se relajó y creí en el plan de Dios para mi vida. Muchas oraciones para que viniera lo que fuese para nosotros. También he optimizado mucho mi salud", expresó en respuesta a un usuario que quiso saber cómo ha logrado tener fuerzas durante esa experiencia.

En el mismo comentario aclaró: "Quedé embarazada 100% naturalmente, no a través de la FIV".

Proceso difícil

Kourtney tiene tres hijos, Mason (13), Penelope (10) y Reign Disick (8), producto de su relación con el modelo y el empresario Scott Disick. Mientras que Travis tiene dos hijos, Alabama y Landon, de 17 y 19 años.

La pareja se casó en mayo del año pasado en una ceremonia por todo lo alto en un castillo italiano, en Portofino, luego de realizar dos bodas: una en Las Vegas y otra por el civil en California.

Sobre el proceso de fecundación in vitro dijo que además de desgastante la congelación de óvulos "no está garantizada", ya que perdió siete óvulos congelados que no llegaron a convertirse en embrión.

La estrella de "Keeping up with the Kardashian" dio a luz a los 44 años. En septiembre del 2023 los esposos pasaron por un mal momento debido a que Kourtney necesitó una cirugía de emergencia para salvar la vida del niño.

En ese momento, Travis estaba en Europa viajando con Blink-182 y se apresuró a regresar para estar al lado de Kourtney. Afortunadamente la cirugía fue exitosa.