De Cannes a "Selena": los "escándalos" de Massiel Taveras

Durante la celebración del Festival de Cannes, la actriz dominicana Massiel Taveras protagonizó un incómodo momento que ella ha sabido sacarle provecho.

La ex Miss República Dominicana tuvo un incidente con una guardia de seguridad, la misma involucrada previamente en una confrontación con la cantante Kelly Rowland, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según Infobae, el video, ampliamente compartido en plataformas sociales como Twitter, capturó el momento en que Taveras ascendía las escaleras del Palais des Festivals con un vestido blanco, de la diseñadora Giannina Azar, que destacaba por llevar impresa la imagen de Jesús.

Mientras desplegaba esta llamativa parte de su atuendo, la guardia de seguridad se le aproximó, indicándole con gestos que debía continuar su marcha por la alfombra roja.

La actriz, sin embargo, no obedeció de inmediato y, tras un intercambio de palabras con la guardia, se puede ver en el video cómo Taveras empuja el brazo de la guardia en varias ocasiones.

La situación se tornó más tensa cuando la guardia intentó mover nuevamente a Taveras para permitir el flujo de otros invitados, a lo que la actriz respondió con más empujones y palabras acaloradas.

Tras el incidente, la exmodelo reaccionó celebrando que "su mensaje se volviera viral".

"Wow mega viral, un aplauso de pie para el más brillante, al publicista más sabio de todos Jehová el poderoso gigante; he recibido miles de mensajes de todas partes del mundo, nos continúan publicando en todos estos medios internacionales, definitivamente Jesús continúa viral y algo magnífico está sucediendo", publicó en Instagram.

Añadió: "Hemos logrado una hazaña poderosa y trascendental nosotros lo que queremos es expandir el mensaje de Cristo a través de lo que tenemos que son las artes. Dios mío jamás pensamos que el mundo entero vería este arte, estamos en todos lados; que poderoso es Dios, y yo aquí de vuelta a Hollywood con los ojos llorosos y el pecho rebozado de gratitud de saber que el mundo está viendo a El Cristo 'que Salva y que será anunciando en todos los confines de la tierra'".

La Selena dominicana

En 2019, la actriz gritó a los cuatro vientos que había sido seleccionada entre las finalistas para dar vida en la pantalla a la artista Selena Quintanilla, sin embargo, los propios realizadores del proyecto aclararon que, "la actriz no quedó como finalista en el casting que se realiza para encarnar a Selena Quintanilla en una serie de Netflix".

Una representante de la agencia, que pidió la reserva de su nombre dijo a Diario Libre que lleva la búsqueda de la actriz que personificará a la 'Reina del Tex Mex' desde antes de convertirse en estrella.

En una llamada telefónica a Los Ángeles, y ante la pregunta de reporteros de Diario Libre de si habían sido preseleccionadas 17 actrices, como anunció previamente la propia Massiel Taveras en una nota de prensa de que ella entró a la final, junto a otras 16 aspirantes para competir por el codiciado papel, una representante de la empresa respondió categóricamente que no y que la también actriz no pasó ninguna prueba.

"Nadie ha sido preseleccionada. Nadie. Seguimos en casting. No podemos dar más información en este momento, pero la muchacha de la cual me están preguntando no ha quedado. -¿Se refiere a Massiel Taveras?- Sí. No ha quedado, no ha quedado, ni ha hecho callback, no ha hecho casting físicamente acá. Todavía estamos en el proceso de hacer casting para el personaje. Lo que se ha dicho es falso. ¿OK? Es todo lo que podemos decir en este momento".

Conflictos

La también actriz tuvo una serie de altercados en televisión: entre ellos con el productor Iván Ruiz, con quien discutió en vivo en el Show del mediodía y con su hermana Isaura Taveras en redes sociales.