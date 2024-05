Christian Nodal desmiente robo fuera causa de su separación de Cazzu

El cantante regional mexicano Christian Nodal defendió a su expareja Cazzu luego de los ataques que ha recibido tras el anuncio de la ruptura entre ambos.

La prensa argentina se ha hecho eco de que infidelidades y un presunto robo por la parte de familiares de la artista de "Mucha data" fueron la causa de la separación del intérprete de "Adiós, amor".

Juntos procrearon a la bebé Inti, nacida en este 2024.

"Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta", expresó el cantante mexicano en su Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/29/77ea4d90-a06d-4c71-8cf1-c64d7ea0e197.jpg Nodal y Cazzu con su hija Inti.

Nodal pidió respeto para su expareja y para quienes la rodean.

"Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias", fueron las palabras del cantante.

Según medios internacionales, el intérprete de "De los besos que te di" fue víctima de un robo en su casa en Argentina, donde vivía con entonces novia y su hija Inti.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/29/4a580e16-fa5e-4f63-8737-e3d2d399d6b1.jpg El mensaje publicado por Nodal.

"Fue el mismo día que viajamos a París, entraron a las cuatro de la mañana. Ella tiene una hermana, que en ese momento se acababa de casar, y amarraron a su esposa y a mi cuñada; les quitaron sus anillos y se robaron dinero", confesó Nodal en una entrevista reciente sobre el robo en Argentina.

El compositor de 25 años borró o archivó casi todas sus fotografías, muchas con su hija y la progenitora y solo dejó imágenes profesionales en su Instagram.

Hasta el momento Cazzu no ha ofrecido declaraciones.

Fue el propio cantante quien anunció la ruptura hace varios días.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti", compartió Christian Nodal en sus historias de Instagram.