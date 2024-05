Bad Bunny y Kendall Jenner se reconcilian otra vez, asegura People

Bad Bunny y Kendall Jenner se dieron una nueva oportunidad en el amor luego de su ruptura a finales de 2023.

Luego de ser vistos juntos varias veces en el último mes, fuentes confirman a la revista People que se han reconciliado.

La modelo, empresaria y estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 28 años, y el cantante puertorriqueño, de 30, se separaron en diciembre tras menos de un año de relación.

De acuerdo con la fuente, la breve separación fue porque "no estaban en la misma página".

Ahora parece que todo va viento en popa. "Les está yendo bien y están priorizando pasar tiempo juntos mientras que resuelven todo", dijo una fuente. "No hubo drama en su ruptura y ellos se extrañaban".

Kendall Jenner y Bad Bunny llegando al Kaseya Center antes de su concierto. ?? pic.twitter.com/p4bFFyi7yc — Bunny´s Network (@badbunnynetwork) May 27, 2024

Luego del MET Gala

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/31/kendall-y-bad-luego-del-met-gala.jpg Las celebridades en la fiesta posterior al MET Gala.

La química entre ambos en la fiesta después de la MET Gala a principios de mayo no se podía esconder.

La fuente cercana a la pareja revela que "necesitaban ese break para extrañarse lo suficiente para resolver las cosas. Siempre han sentido esta atracción loca. Las cosas están maravillosas de nuevo".

Después de separarse del Conejo Malo, una fuente contó a PEOPLE que Kendall consideró volver con su exnovio, el baloncestista Devin Booker.

"Bunny no estaba feliz con que Kendall estaba saliendo" con otros pretendientes y "la quería de vuelta", dijo la fuente sobre Bad Bunny, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio.

"Kendall está feliz. Benny es muy encantador y es siempre dulce con ella", asegura sobre la pareja.

Bad Bunny y Kendall Jenner han vuelto oficialmente a estar juntos, informa People. pic.twitter.com/cIY7LJl4i5 — Indie 505 (@Indie5051) May 30, 2024

En octubre de 2023, Bad Bunny y Kendall Jenner confirmaron su romance al protagonizar juntos una campaña para Gucci. Tres meses después de su separación, el cantante y la modelo volvieron a trabajar para la línea de viaje de la casa italiana, pero por separado.

Mientras en la primera campaña aparecen juntos y enamorados en el aeropuerto llevando diferentes maletas de viajes, en la nueva campaña en abril cada uno salió por su lado, en clips diferentes colgados en las cuentas de redes sociales oficiales de Gucci.