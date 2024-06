Parejas famosas y sus fallidas segundas oportunidades en el amor

Dicen por ahí que "las segundas partes no son buenas", y muy a nuestro pesar (nos consideramos fan del amor) si nos llevamos de los resultados de estas parejas famosas, la sabiduría popular tenía razón.

Los casos de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez o Jennifer López y Ben Affleck (según rumores), quienes decidieron intentar salvar su relación contra todo pronóstico y no lo lograron, son ejemplos de esto.

Aunque no les fue bien en esta decisión, estas parejas no podrán decir que no lo intentaron y que dieron todo por estar con esa persona a la que consideraban el amor de su vida.

A continuación, descubre qué celebridades se dieron una oportunidad a pesar de que todo indicaba que no tendrían futuro.

Rihanna y Chris Brown

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/rihanna-y-chris.jpg

Uno de los regresos más polémicos fue el de Rihanna y Chris Brown. En 2009, tras casi un año de ser novios, el rapero le propinó una golpiza a Rihanna y la mandó al hospital. Tres años después regresaron, pero no funcionó y ambos cerraron ese capítulo en sus vidas.

Selena Gómez y Justin Bieber

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/selena-y-justin.jpg

Ya perdimos la cuenta de las veces que Selena y Justin intentaron salvar su relación. La última vez fue en noviembre de 2015 cuando fueron vistos cenando en un lujoso restaurante en Los Ángeles. Finalmente pusieron punto final a su tormentoso noviazgo y actualmente ambos están felices con sus respectivas parejas.

Katy Perry y John Mayer

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/kay-y-john.jpg

Esta pareja comenzó a salir casi un año después de que Katy Perry se separó de su ex esposo Russell Brand. Aunque su relación ha sido intermitente, se han dado muchas segundas oportunidades desde 2012. Actualmente, los rumores indican que por fin Katy superó a John y ahora es muy cercana a Orlando Bloom.

Kristen Stewart y Robert Pattinson

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/kristen-y-robert.jpg

Luego de que Kristen Stewart fuera sorprendida en pleno romance con el director de cine Rupert Sanders, su noviazgo con Robert Pattinson terminó. Tras unas semanas separados, la pareja volvió a estar junta y aunque trataron de arreglar las cosas Rob no pudo superar la infidelidad de Kristen.

Jude Law y Sienna Miller

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/jude-law-y-sienna.jpg

Tres meses después de que Jude Law se comprometiera con Sienna Miller, la infidelidad por parte del actor con la niñera e sus hijos quedó al descubierto. Sienna quedó muy dolida y se separó de él por un tiempo, sin embargo, decidieron retomar la relación pero esto no funcionó y ambos prefirieron ponerle punto final.

Sofía Vergara y Nick Loeb

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/sofia-y-nick.jpg

La colombiana estuvo a punto de casarse con el empresario Nick Loeb. Sin embargo, las constantes peleas entre ellos y los rumores de infidelidad por parte de Nick provocaron que rompieran su compromiso.

Semanas después de haberse separado retomaron su noviazgo con la intención de casarse y formar una familia, pero no lo lograron. Finalmente, Sofía se casó con el actor John Manganiello, de quien terminó divorciada.

Jennifer López y Ben Affleck

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/ben-y-jlo.jpeg

Si alguien cree en el amor esa es Jennifer López. Después de haber terminado su relación hace 20 años, la actriz de sangre puertorriqueña se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor Ben Affleck. Esta vez logró lo que no pudo hace dos décadas: casarse con el también director de cine.

Hasta hace unos meses, la cantante y el actor, estaban viviendo un amor idílico, sin embargo, rumores de crisis, alimentada por la poca presencia juntos en eventos públicos y una inesperada cancelación de su gira, alimentaron estos rumores, de hecho, según medios internacionales el divorcio es inevitable.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/elizabeth-y-william.jpg

Se conocieron en un reality show donde se buscaba actores, organizado por Telemundo, llamado "Protagonistas de novelas", concurso que por cierto ganó la dominicana Michelle Vargas, y desde ahí han vivido una relación intermitente que les dejó dos hijos.

Los constantes rumores de infidelidades del actor cubano con las actrices que protagonizaba telenovelas, llevaron a la pareja a poner fin a una relación de casi 20 años. La actriz mexicana y el actor caribeño se separaron al menos tres veces antes de que, este año anunciaron el fin definitivo de su relación amorosa.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/miley-y-liam.jpg

Otra pareja que se conoció trabajando en una película. Esta vez fue "La última canción", donde ella afianzaba su estatus de estrella obtenido en la serie "Hannah Montana", él daba sus primeros pasos en el cine. La química entre ellos traspasó la pantalla, aunque no tuvieron una relación sencilla.

Superaron dos rupturas, en 2010 y en 2013, y aunque ambos intentaron rehacer su vida con otras personas, terminaron juntos. A inicios de 2019 se casaron, aunque a los ocho meses anunciaban su divorcio.

Cardi B y Offset

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/cardi-y-offset.jpg

Tras perdonarle una infidelidad en 2019 y retomar su relación por segunda vez, la pareja conformada por los raperos Cardi B y Offset decidieron separarse nuevamente en diciembre del año 2023.

Sin embargo, luego de pasar Navidad con Offset, generando rumores de una reconciliación, la rapera de origen dominicano confirmó que volvió con su esposo y padre de sus dos hijos.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, la rapera dijo que más que amarse, su pareja y ella son mejores amigos.

"Lo pensamos bien, porque nos amamos. Ni siquiera se trata de amor. Somos mejores amigos... ¿Cómo dejas de hablar con tu mejor amigo?", dijo la cantante. Al parecer, esta es la excepción a la regla, pues pese a las rupturas, continúan juntos.

Cardi B y Offset se casaron en el año 2017, desde entonces han atravesado altibajos en su matrimonio.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/01/sandra-y-leonardo.jpg

En noviembre del año pasado Sandra Echeverría dio a conocer su separación de Leonardo de Lozanne luego de 11 años juntos y un hijo en común.

Sin embargo, meses después, la actriz y cantante mexicana reveló que ella y el cantante estaban trabajando para recuperar su relación. "La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Cuando gana el amor, gana el amor", compartió en junio de este año.

Pero esa victoria no fue para siempre, pues aunque ambos pusieron todo de sí en esta segunda oportunidad, terminaron por separarse de manera definitiva.

"Yo nada más tengo cosas buenas que decir de Sandra, estoy seguro de que vamos a estar mucho mejor así (separados). Ella es mega talentosa, mega trabajadora. Siempre va a tener éxito y le deseo lo mejor siempre, no tengo nada malo que decir, simplemente es una relación que no funciona", declaró el cantante en septiembre pasado.