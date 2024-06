¿No la conoce? Paris Jackson ignora a Ester Expósito y el video se vuelve viral

El hecho de ser famoso no quiere decir que todos te conozcan. Y al parecer esto sucedió con la actriz española Ester Expósito que fue "ignorada" por la modelo Paris Jackson.

La hija del "Rey del pop" fue invitada junto a Ester Expósito a un desfile de moda de la marca Desigual en Barcelona.

Aunque de entrada se saludan, y Paris le da la mano y sonríe, ella continúa mirando el show, mientras Ester la miraba amablemente e intentaba tener un acercamiento.

Por supuesto, más que el desfile, lo que ha sido viral ha sido este momento que ha sacado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Expósito, reconocida por su papel en la serie Élite de Netflix, se sentó al lado de Paris. La modelo y cantante parecía más interesada en su móvil que en sostener una conversación con Ester Expósito, según reseña el medio La Vanguardia.

La española trata de hacer contacto visual constantemente e incluso llega a sonreír incómoda por no conseguirlo.

Las redes explotan

"Veo a Ester queriendo tener buena onda con ella y la tipa con la mirada sobradora", "Qué incómodo tener a una persona todo el tiempo mirándote y demás. Paris simplemente no la conoce y no la interesa conocerla, no veo nada de malo en eso", "Paris Jackson es yo ignorando a mis primos en las reuniones familiares", han sido parte de los comentarios.