Kylie Jenner llora por las constantes críticas a su apariencia: "Se vuelve agotador"

La empresaria y celebridad Kylie Jenner rompió el silencio sobre las críticas que recibe constantemente por su aspecto físico.

La menor de las hermanas Kardashian- Jenner, de 26 años, lloró al hablar de los comentarios que recibe, principalmente en Instagram, donde tiene 400 millones de seguidores.

A raíz de su aparición en la Semana de la Moda en París en enero de este año, la joven fue duramente cuestionada por "lucir mayor" para su edad, debido a que usó un maquillaje "al natural" y fueron visibles las bolsas en sus ojos y las líneas de expresión en el área de la boca, entre otros comentarios.

Al recordar todo esto en un reciente episodio de "The Kardashians", Jenner expresó ante su hermana, la modelo Kendall Jenner: "Es como un milagro que todavía tengo confianza y todavía puedo mirarme en el espejo y pensar que soy bonita".

"La gente ha estado hablando de mi apariencia desde que tenía 12 o 13 años, antes de que me rellenaran los labios", dijo la fundadora de Kylie Cosmetics.

Al borde de las lágrimas dijo: "Es muy doloroso. Me veo ‘vieja’. Lo leo debajo de cada publicación que hay de ese día".

"Escucho cosas desagradables sobre mí todo el tiempo", le dijo a un productor detrás de la cámara.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/21/kylie-jenner-en-la-semana-de-la-moda-critica-luce-mayor-getty.jpg

Para Kylie, después de más de 10 años en el centro de atención, "simplemente se vuelve agotador".

También señaló: "Incluso si me sometiera a tantas cirugías, aún así no creo que esté bien hablar sobre la apariencia de alguien. ¿Por qué la gente piensa que está bien hablar de mí? Nunca antes habia llorado por esto, pero supongo que sí me afecta".

El año pasado fue disolviendo la mitad de su relleno de labios, pero a pesar de buscar una apariencia más natural los ataques continuaron.

Retoques desde muy joven

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/21/kylie-jenner-luce-mayor.jpg Kylie Jenner en la Semana de la Moda en París, Francia.

Tras años de negarlo, fue en el 2015 que Kylie admitió haber recibido inyecciones para aumentar el volumen de sus labios , confesando que tener labios delgados eran una “inseguridad” suya.

de sus , confesando que tener delgados eran una “inseguridad” suya. Otra fuerte confesión es que desde los 17 años se ha estado sometiendo a procedimientos estéticos.

A los 18 años se hizo una operación de bustos y no estuvo contenta con los resultados de la operación. “Me operé los pechos antes de Stormi (...) sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Como si aún estuvieran cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos. T*tas naturales. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca”.

La estrella de la telerrealidad tiene dos hijos, Stormi Webster, nacida en 2018 Aire Webster, nacido en 2022, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Kylie Jenner actualmente tiene una relación con Timothée Chalamet.