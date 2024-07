Jennifer López y Ben Affleck siguen separados y venden objetos de su casa en Los Ángeles

La pareja de celebridades Jennifer López y Ben Affleck está cerca del final matrimonial. Pese a que los fans guardaban una esperanza de que la crisis se resolviera, la reconciliación está lejos de suceder.

Nuevos reportes señalan que el actor de "Argo" movió sus pertenencias de la mansión que antes compartía con López y que siguen viviendo en casas separadas.

En junio, la pareja puso a la venta su mansión en Beverly Hills. Una fuente cercana a Affleck asegura que el actor está bien, "enfocado en el trabajo" y "pasando tiempo con sus hijos".

En junio, TMZ informó que la mansión que compartían estaba a la venta por 65 millones de dólares. Esta propiedad, adquirida en 2023 por 60 millones de dólares, fue un reflejo de su compromiso.

Según Page Six, la pareja está en la venta de las piezas de arte de su mansión. Una fuente cercana le reveló en exclusiva a Page Six que el actor pensaba terminar su matrimonio tras haber "entrado en razón" en mayo.

Recientemente, en una entrevista con Kevin Hart en el programa Hart to Heart, Affleck habló sobre la presión de la fama estando con JLo. "Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas", explicó. "A mí, las personas se me acercan para decirme que les gustó tal película. Y luego, gritan: ´¡Aahhhh! ¡J-Lo!´. Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?", comentó con una sonrisa.

Pasarán 4 de julio separados

Jennifer López y Ben Affleck pasarán el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, en ciudades diferentes.

Mientras que el también director fue visto en California, su esposa fue captada en Nueva York, reporta People.

López está enfocada en el trabajo. Es la protagonista de la nueva campaña de Coach y confirmó que su compañía Nuyorican Productions, está colaborando con Netflix en una serie basada en la novela de Emily Henry Happy Place.

JLo estuvo vacacionando por Italia, disfrutando de la costa amalfitana y estuvo en primera fila en el desfile de alta costura de Christian Dior en París.

Jennifer Lopez ditches wedding ring amid Ben Affleck divorce rumors. pic.twitter.com/qcfO4jsK9t — Page Six (@PageSix) July 3, 2024

Aunque ninguno de los protagonistas han confirmado oficialmente su ruptura, hay tensión en sus apariciones públicas.

La revista People confirmó que el actor de 51 años aprovechó el viaje de la famosa de 54 años a Europa para llevarse toda su ropa y sus objetos más preciados.

Según este reporte, se quedó en una propiedad alquilada cerca de sus tres hijos, Violeta, de 18 años, Serafín, de 15, y Samuel, de 12.