Chiky Bombom habla del accidente de tránsito que sufrió junto a su hijo

La presentadora y creadora de contenido dominicana Chiky Bombom dio detalles por primera vez sobre el accidente de tránsito que sufrió junto a su hijo la noche de este sábado en Miami.

Agradeció a Dios que pudieron salir ilesos, así como a todos los seguidores y medios de comunicación que han externado su preocupación.

"Familia, buenas buenas... todavía asimilando la situación, me encuentro en el hospital. Estamos vivos que es lo importante, el accidente fue horrible, estamos bien, muchísimas gracias a todas las personas que se han preocupado por nosotros", manifestó en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Explicó que estaban en el hospital para hacerse exámenes "ya que les duele la vida".

Sobre el accidente narró: "Anoche fue una noche muy difícil. Unos individuos, seis individuos, en un carro nos impactaron por la parte de atrás, mi carro dio vueltas, yo traté en todo momento de mantener el control y la calma porque andaba con el niño. Gloria a Dios, que el señor nos cubrió con su sangre".

Continuó diciendo: "El carro dio muchas vueltas, yo traté como de meterlo para la orilla para no darle a otro carro, terminé dándole a la pared, las gomas se explotaron. El tipo me dio tan duro que el aro de atrás del carro se salió, la goma se explotó y todas las bolsas de aire explotaron, y gracias a Dios pudimos salir ilesos".

También dijo que la vida la ha preparado para momentos difíciles y que lo primero que hizo fue buscar y revisar a su hijo Cartier, de 14 años.

"En ese momento yo no pensé en absolutamente nada, porque la vida a mí me ha preparado que por cualquier circunstancia por peor que sea hay que resolver, yo simplemente me salí de carro, busqué a mi hijo, revise a mi hijo, si tengo un brazo cortado... me duele la vida, me duele mucho el pecho, al niño le duele mucho la espalda y el pecho, siento que para hablar me falta como el aire, pero señores que la gloria sea de Dios".