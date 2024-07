Christian Nodal, Natti Natasha y Clarissa Molina, entre los "50 más bellos" de People en Español

El cantante regional mexicano Christian Nodal es uno de los "50 más bellos" de People en Español, la popular lista que publica cada año la revista latina.

La cantante dominicana Natti Natasha y la presentadora de televisión Clarissa Molina, de la misma nacionalidad, vuelven a ser parte de esta lista junto al actor Rafael Amaya.

"Yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos. Si sabes dónde buscarla, la belleza está en todas partes, incluso dentro de ti", dijo Nodal, el artista del momento por su vida personal y profesional.

"No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta, pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí", destacó el cantante de 25 años, quien dijo estar feliz gracias a su hijita Inti, quien en septiembre cumplirá un año y es fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu.

"Es un momento que estoy disfrutando mucho de todo lo que se ha construido", acotó.

Natti habló de un "renacer" por el proceso que vivió su pareja Raphy Pina. Al estar en prisión, ella tuvo que asumir ser cabeza de familia. "Me hizo cambiar esta situación, me hizo entender que podía ser madre, ser artista, que podía ser ama de casa, que podía ser todo", dice la cantante dominicana de 37 años.

El actor Rafael Amaya, quien se despidió de "El señor de los cielos", pensó que era una broma cuando lo llamaron. "Me vi en el espejo y dije ´soy uno de ´Los 50 más bellos´".

En abril de este año, el actor mexicano anunció el fin de su etapa como protagonista de la exitosa superserie El señor de los cielos de Telemundo. Durante 10 años y 9 temporadas dio vida al famoso narcotraficante Aurelio Casillas. "Lo dejé todo ahí".

La conductora de "El gordo y la flaca", de 32 años, Clarissa Molina, habló de las oportunidades de presentar Premio Lo Nuestro, su cobertura de la Copa América con Univision, el estreno de la cinta Perdiendo el juicio, nuevos modelos de su línea de ropa Clarissa Molina y ¿un nuevo programa de televisión? "Es un sueño hacer mi propio show y, eventualmente, lo haré, pero cuando llegue el momento perfecto", aseguró.

De aquí a diez años se proyecta con su empresa creando trabajo para mucha gente y "que mi mamá y mi papá tengan su propia casa", sueña la ex Nuestra belleza latina, que no descarta conocer a su príncipe azul. "Me gustaría tener una familia, tener ese balance que es tan difícil encontrar en este medio".

La revista irá sacando paulatinamente el resto de los escogidos.

En 2023 formaron parte los dominicanos Tokischa, Francisca, Romeo Santos, Juani Féliz, Amara la Negra, Natti Natasha, La Materialista, Yailín la más viral y Lourdes Stephen.