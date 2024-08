Jesús Jiménez es reconocido por el asambleísta demócrata de Nueva York George Álvarez

El popular comunicador y fundador de la plataforma digital Reconocidos.net, Jesús Jiménez, recibió un reconocimiento especial de parte del legislador demócrata del estado de Nueva York, George Álvarez.

El asambleísta destacó el impacto que Jiménez ha tenido en la comunidad dominicana y latina a través de su trabajo.

"Es un placer recibir aquí a alguien que se ha ganado el corazón de los dominicanos a través de su plataforma digital y por todo lo que hace para influenciar a esa gran cantidad de personas. Este es uno de esos reconocimientos que se le otorga a los ciudadanos que por una razón u otra han impactado de manera positiva en nuestra comunidad", dijo George Álvarez.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/02/reconocimiento-a-reconocidos-2.jpg

"He visto muy de cerca el trabajo que has realizado en las comunidades, sobre todo en la comunidad latina y los jóvenes. Eso es realmente impactante y por eso queremos en el día de hoy, desde el Estado de New York, hacer entrega de este certificado", puntualizó sobre el trabajo de Jiménez.

Jesús Jiménez expresó su gratitud hacia el asambleísta George Álvarez y la comunidad dominicana.

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al asambleísta por el estado de Nueva York, George Álvarez, por el reconocimiento que me ha otorgado. Este honor es un testimonio de los esfuerzos y dedicación que he puesto en la plataforma Reconocidos.net para contribuir al campo de la comunicación y resaltar la riqueza de nuestra cultura", dijo el fotógrafo.

Jiménez también resaltó los importantes aportes de George Álvarez al desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de la comunidad dominicana en Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/02/reconocidos-3.jpg

"Además, quiero destacar los significativos aportes de George Álvarez para el desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de la comunidad dominicana en Nueva York. Su compromiso y trabajo incansable han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de los dominicanos en esta ciudad, promoviendo iniciativas que apoyan la educación, el empleo y la integración cultural", sostuvo en una nota de prensa.

El fundador de Reconocidos.net no dejó de mencionar el invaluable apoyo de la comunidad dominicana que ha sido parte fundamental en el crecimiento de la plataforma digital.

"Su apoyo y participación han sido el motor que impulsa nuestra labor diaria, permitiéndonos seguir adelante con nuestra misión de llevar contenido auténtico y de calidad a todas partes. Este reconocimiento es tan suyo como mío, ya que sin su confianza y entusiasmo, nada de esto sería posible. ¡Gracias de corazón!", afirmó Jesús Jiménez.