La hilarante reacción de Rosalía tras ser cuestionada sobre su higiene: "Yo me ducho un montón"

Recientemente, la cantautora española Rosalía dio un breve adelanto de lo que parece ser su próxima producción musical, algo que tiene emocionados a sus fanáticos, por el tiempo que tenían sin saber nada de ella en el plano musical.

Sin embargo, más allá de querer saber lo que traería esta artista, muchos estaban interesados en conocer un aspecto más íntimo: concretamente sobre sus hábitos de higiene personal.

Luego de que, a los oídos de Rosalía llegaran rumores y comentarios de que no se baña y que, supuestamente, su pelo siempre luce sucio y descuidado, con la hilaridad que le caracteriza, ella dejó claro que mantiene una buena higiene e incluso, mostró la raíz de su melena a milímetros de la cámara y explicó el motivo por el que a veces algunos críticos creen que su pelo está sucio.

"¡Mira...no te duchas!", así empezó la cantante a tratar el delicado tema con esta frase. "La gente me dice siempre porque tengo el pelo rizado que yo no me ducho", prosiguió. "Se dijo, se dijo y se tuvo que decir´" afirmó molesta a lo que agregó:

"Yo me ducho un montón y por eso no me gusta que me digáis eso", remató. "Mira mi raíz impoluta", demostró acercándose a la cámara y aclaró: "Es que la gente con pelo rizado si no te haces tratamientos al día y lo mantienes natural no se te ve el pelo perfecto todo el rato", explicó.

En cuanto a su rutina de cuidado dijo: "Yo no me echo muchas cosas en el pelo, quiero tenerlo largo así" y agregó: "Cariño, ¿entiendes?". Tenía que decirlo y luego de aclararlo de manera contundente siguió sin más ni más con su Live sobre sus nuevos temas musicales.

A comentarios negativos como: "¡Mira...no te duchas!" o "Pero si fuera el pelo solamente, es que siempre se ve sudada completa", siguieron otros positivos como "Yo siento que Rosalía sí huele bien, yo sí la veo de que se limpia jajaj", "se lo tenía bien guardado".