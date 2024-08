Daniel Arenas, ¿despedido de "Hoy Día" por comentario sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El actor y presentador colombiano Daniel Arenas ya no formará parte del elenco del programa matutino de Telemundo "Hoy Día". El propio actor anunció su salida del espacio asegurando que se trata de una decisión personal.

Sin embargo, al darse de manera sorpresiva, la noticia ha suscitado una ola de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su partida. Internautas y medios de comunicación alegan que se trató de un despido y no de una renuncia.

Al parecer, un comentario que hizo Arenas sobre la pareja del momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal, habría molestado al padre de la joven cantante, Pepe Aguilar, quien supuestamente se comunicó con los directivos del canal para pedir el despido del actor.

Pero ¿qué fue lo que dijo Arenas? En una de las transmisiones de "Hoy Día", el conductor emitió su opinión sobre la infidelidad, expresando que para él quien ama respeta y no le es desleal a su pareja.

"Nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor", expresó el presentador.

Muchos consideraron que se trató de una crítica a la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, que algunos especulan que inició cuando el cantante de música regional mexicana todavía se encontraba con la madre de su hija, Cazzu.

Los comentarios sobre la influencia que pudo haber tenido Pepe en la decisión de Telemundo de despedir a Arenas no se hicieron esperar. "Pepe Aguilar ya se está manchando, él tiene dinero porque nosotros vamos a sus conciertos" y "Ahora entiendo por qué muchos conductores los apoyan y los felicitan, pues les temen a los Aguilar", son algunos de los comentarios destacados.

En medio de la polémica, Daniel Arenas se dirigió a sus seguidores para terminar con los rumores. El actor aseguró que su salida del espacio matutino no estaba relacionada con presiones externas ni con problemas con la cadena.

"Esta es una decisión muy personal y que viene del corazón. Lo consulté, ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, está 100 % en esta decisión, en este momento de vida", refirió Arenas.

Por otro lado, Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto, silencio que los internautas han interpretado como una confirmación de que los rumores son ciertos.

