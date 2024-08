La actriz Paty Navidad encara a la periodista Anabel Hernández durante programa en vivo

"Usted no puede probarme nada", señala la actriz Paty Navidad sobre lo escrito por Anabel Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Paty Navidad fue incluida en tres de los polémicos libros de la periodista y escritora Anabel Hernández, en los cuales, entre otras cosas, la relaciona con narcotraficantes mexicanos.

Según People en español, la actriz y cantante mexicana estuvo este lunes como invitada en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde tuvo la oportunidad de enfrentarse por primera vez a la periodista que años atrás escribió en uno de sus libros que habría tenido nexos con narcos.

"A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy. Pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas".

"Yo te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de una manera tramposa para mí de que me contaron, se dice y se rumora. No hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira", le dijo Navidad a Anabel Hernández.

"Yo no me dedico al narcotráfico ni tengo ni un solo nexo como usted lo ha dicho", le dejó claro la actriz de exitosas telenovelas como Por ella soy Eva. "Quise ponerle una demanda señora...".

"Hágalo", la retó la periodista.

Los ánimos se fueron encendiendo durante el enfrentamiento.

"No puedo porque su libro está escrito de manera chismosa, usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes, usted revuelve verdades con mentiras y al usted combinar verdades con mentiras se pierde el valor de todo su libro", le dijo Navidad.

"Yo le pregunto, ¿cuáles son sus fuentes? Porque entonces hay que investigarla a usted. ¿De dónde saca usted todas estas fuentes de que le dicen? Al menos conmigo no hay ni una sola prueba de la residencia que dice usted que a mí me dieron, de las joyas que dice usted que me dio un tal futbolista que en mi vida había escuchado ni siquiera su nombre. Usted no me puede comprobar absolutamente nada".

Hernández no se quedó callada y defendió su trabajo.

"El que se siente ofendido tendría que demandarme en todo caso si usted se siente ofendida. Le voy a decir por qué no lo hace, no lo hace porque es verdad", expresó la periodista.

La actriz la retó entonces a enseñarle las pruebas.

"A ver, enséñeme la residencia y las joyas, la reto, debe de tener usted testigos, enséñeme los testigos, la reto para que usted me compruebe a mí porque se van a caer todas sus mentiras", señaló Navidad.

"Ni usted ni nadie tiene el derecho a decir nada de mí. Lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Mi integridad, mi dignidad me respalda".

