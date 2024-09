Pepe Aguilar revela fue quien pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El cantautor Pepe Aguilar estuvo involucrado en todo lo relacionado con el mediático y comentado enlace de su hija, la cantante Ángela Aguilar y el cantautor Christian Nodal, en México.

En una entrevista en la emisora "Los 40 Colombia", el intérprete de "Por mujeres cómo tú" fue claro y directo al responder la pregunta de los locutores.

"¿Su merced pagó el matrimonio?, le cuestionaron. "¡Pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente", expresó rotundo.

Sobre el costo de la ceremonia bromeó que prefiere no recordarlo, dando a entender que fue costosa. "No me recuerdes esas cosas, porque te voy a pedir ahora también tequila", soltó sin decir cifras exactas.

¿Y aportó algo Nodal? A lo que Pepe dijo entre risas: "¿Qué crees? Mi yerno no me dijo, 'oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?".

No obstante, el artista de otros éxitos de la música mexicana como "Directo al corazón" y "Baraja de oro" reconoció que desde la boda de su hija ha subido un millón de seguidores en Instagram y TikTok, aumentado por el interés de saber más de los jóvenes esposos.

"¡Le voy a decir a mi hijo que se case rápidamente para tener otros dos millones y que siga subiendo!", expresó.

Refiere People en Español que el hijo de los icónicos artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre pagó todo encantado y que apoya la relación de su hija y Nodal.

De la boda

A solo dos meses de anunciar su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio en México.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/01/boda-christian-y-angela_1.jpg Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio en México.

Se trató de una ceremonia muy íntima, a la que solo acudieron familiares y amigos cercanos a la pareja. Ángela lució un traje blanco ceñido al cuerpo de encaje y transparencias, de cuello alto y pronunciado escote en la espalda. Christian, de su lado, llevó un traje blanco con corbata negra.

Para la celebración, los artistas escogieron la lujosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en la carretera Federal de Cuernavaca a Chilpancingo en el KM 41, en Morelos, México.

El patriarca de la familia les envió un mensaje el día después del enlace, instándolos a llevar un matrimonio con amor y respeto.

"Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad... y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero".

"Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor! En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente", fue parte del mensaje Pepe Aguilar en julio pasado.

En las redes sociales, la familia Aguilar comparte diversos momentos amenos junto a Christian Nodal; entre canciones, comidas y salidas, lo que da muestra de que hay buen ambiente entre los integrantes de la dinastía Aguilar con el enlace que fue calificado por muchos como "precipitado".