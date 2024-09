La Miss Universo 2003, Amelia Vega, se mostró visiblemente emocionada durante su reciente encuentro con la prensa dominicana, tras el acto en el que su esposo, el destacado jugador de la NBA Al Horford, fue honrado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero.

Este prestigioso reconocimiento subraya el impacto de Horford tanto en el ámbito deportivo como en su contribución al país.

Vega, quien ha sido una figura icónica en el mundo de la moda y el entretenimiento, se dirigió a los medios con su característico carisma y alegría.

Durante la rueda de prensa fue abordada sobre varios temas, incluyendo los rumores que sugieren que estaría esperando su sexto hijo. Con una sonrisa juguetona, Vega no confirmó ni desmintió las especulaciones, y en su estilo habitual, dejó a todos en suspenso.

"Además de las cinco barrigas que he tenido, me han pegado muchas más, vamos a dejar que el tiempo hable, porque un embarazo no se puede negar, ¿verdad?", comentó Vega con humor.

La modelo aclaró que no le molestan los rumores y disfrutó de mantener el misterio, afirmando: "A mí me gusta mantener el suspense ahí, para que estén pendientes. Vamos a esperar".

Su opinión sobre la actual Miss República Dominicana

Vega también se refirió al próximo certamen de Miss Universo, que se celebrará en México, y a las posibilidades de la candidata dominicana, Celines Santos Frías. "Es muy linda la chica", señaló Vega, quien reveló que había sido invitada a formar parte del jurado del evento, aunque lamentó que cree que no podrá participar.

Las palabras a su esposo

Sobre el reconocimiento recibido por su esposo, Vega expresó su profunda felicidad. "Estoy disimulando, pero estoy muy feliz. Él es un caballero tanto fuera como dentro de la cancha, yo no tengo más que palabras de las cosas que veo de él. Es muy merecido", dijo emocionada.

Vega confesó que ha llorado más con este logro de Horford que con su propio triunfo en Miss Universo.

En cuanto a los futuros pasos de sus hijos, Vega comentó que la pareja nunca ha presionado a sus hijos para seguir carreras específicas. Sin embargo, reveló que su hijo mayor, Ian, muestra aptitudes para el baloncesto y ha expresado su deseo de convertirse en basquetbolista.

¿Los niños seguirán los pasos de sus padres?

La visita de Vega y Horford al Palacio Nacional y la subsecuente rueda de prensa destacaron no solo los logros profesionales de la pareja, sino también su compromiso con su familia y el país.

con su y el país. La respuesta entusiasta de Vega y el reconocimiento a Horford reflejan el orgullo y la admiración que ambos sienten por sus respectivos éxitos y su contribución a la República Dominicana.