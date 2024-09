Marjorie De Sousa comparte la razón detrás de su decisión de retirarse los implantes de mama

La actriz venezolana Marjorie De Sousa ha decidido compartir una de las decisiones más significativas de su vida, una que no está relacionada con su carrera, sino con su salud y bienestar.

A través de un video comunicado, Marjorie reveló los motivos que la llevaron a someterse a una cirugía para retirarse los implantes de mama, una etapa que ya no le proporcionaba la comodidad ni la salud que deseaba.

En su mensaje, la madre de Matías expresó: "Hace unos meses decidí hacer esto. La verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud. Sentía mucho miedo, pero hoy me siento muy bien y veo muchos cambios positivos".

Además, alentó a otras mujeres que consideran una decisión similar a buscar información y testimonios de pacientes que ya han pasado por el mismo proceso.

Marjorie compartió que la operación se realizó en Barranquilla, donde pasó 16 días en recuperación.

"Ya llevo tres meses desde que me explanté y me siento mucho más activa, con mucho más ánimo. Desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar los pies", comentó, refiriéndose a los problemas de salud que experimentaba, como reacciones inflamatorias, problemas respiratorios y migrañas, los cuales han desaparecido desde la cirugía.

En un video adicional, Marjorie estuvo acompañada por su médico , quien detalló el proceso y los beneficios de su decisión. La actriz espera que su experiencia ayude a otras mujeres que enfrentan dudas y miedos similares, brindando un mensaje de empoderamiento y bienestar .

