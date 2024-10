Mariah Carey bromea sobre la llegada anticipada de la Navidad: "Siempre me meten prisa"

Mariah Carey ha sido bautizada como la reina de la Navidad gracias al éxito de su villancico "All I Want For Christmas Is You". ( FUENTE EXTERNA )

Con octubre recién comenzando, muchos ya han iniciado a adornar sus hogares con decoraciones navideñas y a escuchar villancicos. En medio de esta anticipación festiva, Mariah Carey lanza un divertido recordatorio: ¡mantengamos la calma!

La reina de la Navidad ha vuelto tradición inaugurar la temporada navideña el primero de noviembre, justo después de Halloween, con anuncios en sus redes sociales que incluyen su icónica canción "All I Want For Christmas Is You".

Sin embargo, este año ha decidido adelantarse un mes para calmar las ansias y compartir un vistazo de lo que está por venir.

En un video publicado el pasado miércoles 2 de octubre, Carey se encuentra cómodamente instalada en su avión privado, envuelta en una manta.

En el clip, se escucha al piloto del avión decir: "Habla el capitán, bienvenida a bordo, Mariah. Vamos dirección al Polo Norte". La expresión de sorpresa de Carey no se hace esperar, y rápidamente interrumpe: "¡No todavía! ¡Perdón!", grita desde su asiento. Luego, con una sonrisa, murmura a la cámara: "Siempre me meten prisa".

Este divertido clip ha acumulado más de 750,000 'me gusta' y 12,000 comentarios en Instagram. "Para los que están preguntando... ¡No todavía!", escribió en la descripción de la publicación.

Así que, mientras la fiebre navideña comienza a desatarse, Carey nos recuerda que todavía hay tiempo para disfrutar de los meses que faltan antes de dejarse llevar por la magia de la Navidad.

El éxito de su canción

Según reseñan medios estadounidenses, la cantante se embolsa alrededor de 2.6 millones de dólares cada año con la canción "All I Want For Christmas Is You", lanzada en 1994.

Un dato curioso es que a Carey no le parecía una buena idea grabar este tema. Seguro ahora está convencida de que ha sido una de las mejores decisiones de su carrera artística.

