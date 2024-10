Lady Gaga revela la inusual manera en la que le propusieron matrimonio

A pocos meses de haber confirmado su compromiso con Michael Polansky, Lady Gaga ha compartido detalles sobre cómo fue la propuesta de matrimonio de su ahora prometido, que sorprendió a muchos por su originalidad.

Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live! el pasado primero de octubre, la artista no solo habló del estreno de la película "Joker: Folie à Deux", que protagoniza junto a Joaquin Phoenix, sino que también abordó temas personales, como su romance con Polansky.

La intérprete de "Bad Romance" contó que la propuesta de matrimonio tuvo lugar durante un viaje de senderismo en abril de este año, luego de su cumpleaños.

"Hicimos un viaje juntos y fuimos a escalar rocas. Ya habíamos escalado antes, lo cual fue muy divertido", explicó Gaga. Sin embargo, en lugar de hacer la pregunta en la cima de la montaña, Polansky optó por hacerlo más casual.

"Bajamos y caminamos de regreso a la habitación. Fue muy típico de Michael preguntarme si podía hacerme la pregunta. Quería saber si estaba bien proponerme matrimonio antes de hacerlo. Le dije: ´¡Sí! ¡Está bien!´", relató la cantante con una sonrisa.

Rompiendo con lo tradicional, Gaga reveló que Polansky no se arrodilló para hacer la propuesta. "No lo hizo. Soy una mujer moderna, me gusta lo que hizo (...) Llevaba el anillo en su mochila, así que fue muy tierno. Metió la mano en su mochila y lo sacó", compartió.

A pesar de la emoción del compromiso, Lady Gaga confesó que aún no ha comenzado los preparativos para su boda. Sin embargo, dejó claro que su ceremonia será sencilla e íntima.

"No sé qué vamos a hacer. Todavía no estamos seguros. De hecho, hablamos mucho sobre ir a un juzgado los dos solos y pedir comida china. Pero también, conociéndome, podría convertirse en un circo con unicornios", bromeó, mostrando su característico sentido del humor.

y , un empresario tecnológico y filántropo, hicieron público su por primera vez en Instagram durante el fin de semana de la Super Bowl en 2020. La actriz y cantante confirmó su compromiso durante los pasados Juegos Olímpicos, donde presentó a su pareja como su prometido mientras asistía con él a una competición olímpica de natación.