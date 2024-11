Karol G recrea escena de personaje de "Matilda" y Tronchatoro en su disfraz de Halloween

La artista urbana Karol G se convirtió en Amanda Triffcot, la niña con trenzas que Troncha Toro arrojó en la película "Matilda" (1996) para este día de Halloween.

La intérprete de "X si volvemos" compartió las imágenes vestida de rosado como el personaje de Triffcot y hasta le incluyó un Troncha Toro, caracterizado por su amigo Daiky Gamboa.

"Jajaja gracias a Dios por mi mejor amigo que esta tan loco como yo @daikygamboa Troncha Toro y Amanda Triffcot En "Matilda"", escribió "La Bichota".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/31/ad2a9d12-394e-4763-af62-3aa50ae464c0.jpg Karol G recrea escena de Matilda.

Ellos también recrearon actuando la escena donde Tronchatoro le da vueltas por las trenzas a la niña, algo que ha sido criticado por las nuevas generaciones.

Con sólo 10 años, la actriz Jacqueline Steiger saltó a la fama en 1996 por la escena de "Matilda" en la que la temida directora Tronchatoro arrojó, sólo porque su peinado no le gustó.

"Aquí siempre pa que nos disfracemos hasta que tengamos 110 años o más. Te amo", escribió Gamboa.

Los comentarios elogiando su look no se hicieron esperar. "Jajaaj que buen disfraz, el traernos recuerdos de nuestra niñez", me encantó", "Esto es tomarse en serio Halloween", "OMG les salió igualito", fueron parte de los comentarios.

Dos años atrás la cantante se disfrazó de "Gatúbela", de color rojo, como parte de la promoción de su tema del mismo nombre.

Otro colombiano que se disfrazó fue Maluma. Esta vez de Vaquero y con una compañaía muy especial, su primogénita Paris, fruto de su relación con la arquitecta de Susana Gómez.