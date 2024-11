Ricky Martin es fotografiado junto al músico Troye Sivan de 29 años

El cantante y actor Ricky Martin acudió este sábado 2 de noviembre a la gala del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

Con su actitud y elegancia acostumbrada, Martin no pasó desapercibido con su conjunto de chaqueta y pantalón mostaza, pero también llamó la atención porque posó junto al músico Troye Sivan.

El propio intérprete de "Livin la vida loca" compartió una serie de fotografías con sus colegas de la serie "Palm Royale" como Laura Dern, pero la foto que ha sido tema de conversación es la del sudafricano, despertando rumores entre un posible romance entre el originario de Puerto Rico de 52 años y el cantante nacido en Sudáfrica de 29 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/04/2024-lacma-artfilm-gala-lacmagala.jpg

Ambos artistas se han declarado abiertamente homosexuales. Al parecer, ambos artistas están solteros actualmente, aunque se han visto involucrados en especulaciones de noviazgos y citas, recoge el medio Primera Hora.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/04/2024-lacma-artfilm-gala-lacmagala--1.jpg El cantautor Ricky Martin en la gala.

Originario de Sudáfrica, Troye Sivan es un distinguido cantautor, modelo y diseñador de modas, miembro de la comunidad LGBT++. La figura de Troye Sivan es popular por canciones como ´One of your girls´, ´Rush´, ´There for you´ y ´Get me started´.

A la gala realizada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles también asistieron Kim Kardashian, Cara Delevingne, Blake Lively y Javier Bardem.

¿Habrá un nuevo romance?

Llama a votar

En otras informaciones, el cantante puertorriqueño llamó este domingo a votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre en la isla por "una patria nueva", el lema de la Alianza de País que disputa los comicios al tradicional bipartidismo.

En una historia en su cuenta de Instagram, Martin publicó un mensaje instando a la participación electoral acompañado de una imagen en la que aparece abrazando la bandera puertorriqueña.

"Cada vez que ejercemos nuestro derecho al voto, definimos el futuro de nuestras familias, amigos y comunidades. Este martes 5 de noviembre tendremos el poder de elegir líderes que representen nuestras necesidades y nuestros sueños de un mejor Puerto Rico", comienza el mensaje.

El artista, que no vive en la isla, defendió que la distancia no le desconecta de los problemas sino que fortalece su "compromiso y deseo de ver renacer a Puerto Rico". De igual forma, mostró su apoyo a la candidata demócrata en las elecciones de los Estados Unidos, Kamala Harris.