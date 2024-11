Pamela Sued comparte el emotivo regreso de su padre tras su tratamiento en Barcelona

La presentadora de televisión Pamela Sued salta de la felicidad al revelar que su padre, el veterano locutor José Guillermo Sued, regresó a la República Dominicana después de un largo periodo viviendo en Barcelona, donde estaba en tratamiento médico.

Con la estridencia y alegría que la caracteriza, la conductora de "Pamela todo un show" compartió un emotivo video donde muestra la bienvenida que le dio su familia, siendo recibido con sancocho y arroz blanco.

En 2023, José Guillermo Sued fue trasladado a España luego de sufrir un accidente en su residencia en Jarabacoa que lo dejó tetrapléjico.

"Soñaba con este día todos los días. Gracias Dios", escribió Sued al pie del video donde se intercambian los abrazos con su hijo Alonso y los abuelos José Guillermo y Cuchi Chávez, junto a otros familiares.

Testimonio

El pasado mes de agosto, José Guillermo contó su testimonio de recuperación en el Instituto Guttmann, de Barcelona.

"Era el comienzo del 2023, en mi país, República Dominicana. El día 3 de enero sufrí una caída de mis propios pies. Me fui a una pendiente de 1 metro y medio, más o menos, y, al no poder incorporarme después de la caída, me di cuenta de que era una lesión importante".

Con las habilidades comunicacionales que le caracterizan, José Guillermo continuó su relato: "Llegué aquí, al Instituto Guttmann [donde recibió terapia en Barcelona], sin poder incorporarme en una camilla, acostado, con una herida importante en el sacro; el mayor acierto de Guttmann fue tratar de manera prioritaria esa herida, curarla de manera total".

Pamela Sued dejó saber que sus padres estarán unos días con ella. Actualmente la familia celebra el regreso del veterano locutor a su tierra donde seguirá cuidando de su salud.