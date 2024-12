Selena Gómez se compromete con el productor Benny Blanco: "Para siempre comienza ahora"

La cantante y actriz Selena Gomez se comprometió con el productor y compositor musical Benny Blanco.

La empresaria y protagonista de "Only Murders in the Building" (Sólo asesinatos en el edificio) escribió en su perfil de Instagram el mensaje "para siempre comienza ahora" al anunciar su compromiso, mientras muestra varias fotos en las que enseña su anillo de compromiso.

En total son cuatro instantáneas en las que aparece luciendo el anillo durante un picnic y en una romántica situación con el que ya es su prometido.

Mientras, Benny Blanco comentó el post con un "Oye, espera... esa es mi esposa", en lo que parece una confirmación del compromiso.

Varias estrellas de la música y el cine felicitaron a la pareja en diferentes mensajes como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cardi B, Lil Nas X y Julia Michaels, entre otros.

Detalles de su relación

Gomez, de 32 años, y Blanco, de 36, hicieron pública su relación hace aproximadamente un año. La pareja colaboró en varias canciones, incluido el éxito de Gomez de 2023, "Single Soon", y "I Can't Get Enough" en 2019, informa la prensa local.

La cantante, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, recientemente recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en la serie dramática "Only Murders in the Building" y la película de comedia musical "Emilia Pérez".