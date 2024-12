Famosos dominicanos que enfrentaron demandas de paternidad con resultados de ADN negativos

A lo largo de los años, varias figuras públicas dominicanas se han visto envueltas en polémicas relacionadas con demandas de paternidad.

Aunque la mayoría de los casos parecían confirmados por las "señales" de parecido, las pruebas de ADN han demostrado lo contrario, generando un torbellino de especulaciones, daños a reputaciones y conflictos familiares. A continuación, presentamos algunos de los casos más mediáticos y otros que han sorprendido al público.

El caso de Abel Martínez: un político en la mira

El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, ha sido noticia recientemente tras confirmarse que no es el padre biológico del hijo de Keire Vargas.

La joven había acusado a Martínez de haberla dejado embarazada cuando era menor de edad, alegando que él abusó de su confianza. Después de realizarse una prueba genética en los Estados Unidos, los resultados arrojaron que el político no tenía vínculo biológico con el menor, dejando la acusación sin fundamentos.

Johnny Ventura: el Caballo Mayor y su controversia paternal

Un caso que marcó a la opinión pública fue el de Johnny Ventura, quien en 2011 se sometió a una prueba de ADN tras ser acusado por Altagracia Reyes de ser su padre. A pesar de las similitudes físicas que ambos mostraban, los resultados del análisis determinaron que la probabilidad de paternidad era del 0%, desmintiendo la afirmación de Reyes.

En su momento, Johnny Ventura expresó su desconcierto y advirtió que tomaría acciones legales si la situación continuaba.

Bonny Cepeda y la sorprendente revelación

El cantante de merengue Bonny Cepeda también estuvo en el centro de una controversia cuando Robert Sánchez, un joven que decía ser su hijo, exigió que se realizara una prueba de ADN. A pesar de que el joven y Cepeda compartían un evidente parecido físico, el análisis de paternidad realizado en un laboratorio dominicano confirmó que no había relación biológica entre ambos, cerrando el caso de manera definitiva.

Carlitos Wey: el caso de los Teke Teke

Carlos Santana, mejor conocido como "Carlitos Wey" de la agrupación Los Teke Teke, fue demandado por Rubí Morales (La Exótica), quien aseguraba que él era el padre de su hijo. Sin embargo, después de realizarse la prueba de ADN, los resultados confirmaron que Santana no era el padre biológico del niño.

Este escarceo dejó claro que las apariencias pueden ser engañosas, y Carlitos Wey se vio forzado a aclarar públicamente la situación.

Vakeró: un reguetonero que descubre la verdad

El reguetonero Vakeró, conocido por su vida familiar extensa, sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de sus once hijos no era biológicamente suyo. Aunque los exámenes de ADN confirmaron que no compartía lazos sanguíneos con el niño, Vakeró dejó claro en varias entrevistas que el amor que siente por él no cambiaría. "Yo lo quiero como a mis otros hijos", comentó en una entrevista reciente.

Luis Vargas: el bachatero que descubrió la verdad tarde

Luis Vargas, uno de los artistas más emblemáticos de la bachata, vivió un episodio inesperado cuando, en 2009, el consulado de Estados Unidos le solicitó pruebas de paternidad para sus cuatro hijos antes de aprobar sus visas. Tras realizarse las pruebas, se reveló que ninguno de los niños era su hijo biológico, lo que conmocionó a la opinión pública y generó una ola de especulaciones sobre su vida personal.

Fernando Villalona y la confusión familiar

Fernando Villalona también fue envuelto en un escándalo de paternidad cuando Ana Carolina Baldera Muñoz comenzó a afirmar que era su hija. A pesar de las similitudes físicas entre ambos, la prueba de ADN determinó que no había parentesco biológico. Villalona, quien aceptó someterse a la prueba "con mucho gusto", aclaró que, aunque no compartieran lazos sanguíneos, la joven siempre sería una persona especial para él.

El Chaval de la Bachata: más de 10 años de dudas

Elinar Espinal, conocido como "El Chaval de la Bachata", vivió un calvario por más de una década, creyendo que era el padre de la hija de Beatriz Corniel. Sin embargo, luego de realizarse una prueba de paternidad, los resultados confirmaron que no tenía vínculo biológico con la menor. Este caso causó revuelo en la opinión pública, dada la duración de la duda y el impacto que tuvo en la vida del artista.

Doble T: el impacto personal de una prueba de ADN

Anderson Álvarez, conocido como Doble T del dúo Los Pepes, también fue parte de un escándalo mediático tras realizarse una prueba de ADN para confirmar la paternidad de una niña que su ex pareja le había atribuido. Los resultados negativos fueron devastadores para Doble T, quien expresó en entrevistas que ese momento fue "el peor de su vida". Aunque asumió la responsabilidad durante todo el tiempo que creyó ser el padre, el final de la relación con la niña fue inevitable después de conocer la verdad.

Casos internacionales relevantes

Julio Iglesias: enfrentando una demanda de paternidad

Julio Iglesias se encuentra actualmente en medio de un proceso judicial tras una demanda de paternidad presentada por Javier Sánchez-Santos. El demandante, que afirma ser hijo biológico del cantante, ha solicitado que los hijos legítimos de Iglesias se sometan a pruebas de ADN, tras la negativa del intérprete a realizarse la prueba. El juzgado ha dado un plazo de 10 días a Iglesias para decidir si se someterá al examen que podría confirmar o desmentir su paternidad sobre Sánchez-Santos, quien asegura que Iglesias es su progenitor.

Alejandro Sanz: escándalos por paternidad en dos ocasiones

Alejandro Sanz, el reconocido cantautor español, también ha sido protagonista de varios escándalos por paternidad. En 2006, mientras estaba casado con Jaydy Mitchel, Sanz tuvo que reconocer que era el padre de un niño nacido de una relación con una mujer puertorriqueña. La situación se repitió años después, cuando se acercaba el nacimiento de su hija con su actual pareja, Raquel Perera. Asegura que una joven española de 21 años, quien también ha reclamado ser hija suya, es realmente su hija, aunque aún no se ha confirmado con una prueba de ADN.

Don Francisco: una demanda de paternidad en Chile

El reconocido conductor de televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, enfrentó una demanda de paternidad en 2011. Un empresario chileno de 43 años lo demandó, alegando que él era su padre. El tribunal chileno ordenó que Don Francisco se sometiera a una prueba de ADN, lo cual el presentador aceptó. Tras dos horas y quince minutos en el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, los resultados de la prueba fueron negativos, despejando las dudas sobre su paternidad.

Zabdiel de Jesús (CNCO): confiesa no ser el padre biológico

Zabdiel de Jesús, integrante del famoso grupo CNCO, reveló en redes sociales que no es el padre biológico de la niña a la que había reconocido como su hija. Tras realizarse una prueba de ADN, el cantante de reguetón compartió con sus seguidores que estaba "muy golpeado" por la noticia, pero que decidía dejar atrás ese capítulo de su vida.

La madre de la niña, Talitha Ghetti, agradeció públicamente a Zabdiel por su amor y dedicación hacia la pequeña, y aclaró que no se trataba de un caso de infidelidad, sino de una relación anterior que ella tuvo antes de conocer al cantante.

Otros casos

Además de los mencionados, existen otros casos internacionales que han causado gran revuelo. Uno de los más conocidos fue el de Charlie Sheen, quien en 2016 admitió que no era el padre biológico de una joven llamada Cassandra, a pesar de que durante años había reconocido como su hija. La prueba de ADN lo desmintió, pero el actor aseguró que no dejaría de tratarla como a una hija.

Casos en el mundo de la música y el cine no son raros. Brad Pitt fue también vinculado en un caso de paternidad con una mujer que afirmaba haber tenido un hijo con él, pero el resultado de la prueba fue negativo, lo que puso fin a las especulaciones. Lo mismo ocurrió con John Travolta, quien enfrentó una demanda similar, aunque las pruebas resultaron en la desmentida de su paternidad.

Impacto de estas situaciones

Los casos de paternidad no solo afectan la vida de las personas involucradas, sino que también generan un gran revuelo mediático. El daño colateral que esto puede causar es significativo, ya que las figuras públicas ven su reputación y vida privada expuestas en los medios, lo que muchas veces tiene consecuencias emocionales para las familias involucradas.

A pesar de las pruebas de ADN, las repercusiones sociales y personales persisten, y las víctimas colaterales, como los hijos involucrados, a menudo quedan atrapados en el centro de la controversia.