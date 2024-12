Paso a paso: así se desarrolla el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, asiste a una audiencia este viernes, en San Juan (Puerto Rico). Daddy Yankee retomó el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc. tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González. ( EFE/THAIS LLORCA )

La noticia más impactante del año en el mundo del entretenimiento la encabezan Daddy Yankee y Mireddys González.

Tras casi 30 años juntos, decidieron separarse, habiendo compartido una carrera, un matrimonio, dos hijos en común y varias empresas, entre ellas la disquera Cartel Récords.

En estos últimos dos meses los titulares han acaparado el tenso proceso de divorcio que vive la pareja debido a una demanda interpuesta por el intérprete de "La gasolina", quien acusó a su aún esposa, de desviar 100 millones de dólares de sus empresas a cuentas personales.

Hasta el momento, Ramón Luis Ayala, nombre real del artista de 47 años, y Mireddys González no han confirmado públicamente las razones exactas detrás de su separación.

Aquí un resumen de la pareja y la situación actual en torno a la separación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/mireddys-y-daddy-daddy-yankee-759096-20221228115801.jpg La pareja se casó muy joven.

Los inicios

Daddy Yankee y Mireddys comenzaron su relación cuando eran muy jóvenes y se casaron en el 2000.

Yankee ya era padre de Yamilette Ayala, de otra relación. Con Mireddys procreó a Jesaaelys Ayala González, nacida el 18 de junio de 1996 y Jeremy Ayala González, nacido el 26 de mayo de 1998.

"Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia", dijo sobre su esposa en una entrevista hace varios años.

Durante las dos últimas décadas, Daddy Yankee consolidó su carrera como un artista de renombre mundial, haciendo historia en el género del reguetón.

Sumó éxitos y récords, como el artista con la canción más reproducida del mundo (Despacito ft. Luis Fonsi) o llenar 13 veces consecutivas el Coliseo de Puerto Rico en el anuncio de su retiro en 2022.

Han sido muy pocos (o casi imperceptibles) los escándalos públicos, más allá de la rivalidad musical y personal que hubo con Don Omar o las acusaciones de algunos artistas de "boicotearle" la carrera.

Mireddys, que formó parte de su equipo de trabajo, prefirió siempre el anonimato hasta los últimos años, al igual que sus hijos. De igual forma, Yankee hablaba poco y casi no exponía su vida personal, algo que cambió en los últimos años con el furor de las redes sociales.

Crisis matrimonial

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/daddy-yankee-y-su-esposa-mireddys_1.jpg

Tras el retiro del artista en 2022, y el posterior anuncio de que se convirtió al cristianismo en 2023, los rumores de crisis matrimonial se dispararon en la prensa boricua.

Según People en Español, el intérprete de "La gasolina" y la madre de sus hijos vivían separados desde el 2023. Sin embargo, él asegura que hizo de todo para salvar su relación. "Él Es un hombre de fe que intentó rescatar su matrimonio", reveló una fuente.

En ese momento, medios boricuas reseñaron que la razón de la separación fue el acercamiento de Yankee con su hija mayor, Yamilette Ayala, quien no es hija de Mireddys.

Se dice que Yamilette, criada por su padre y madrastra, buscaba estrechar lazos con su madre biológica. "Supuestamente, Yamilette comenzó a averiguar de su madre biológica. Esto, sumado a la nueva dinámica en casa con el reguetonero tras su retiro, ha traído inconvenientes", comentó el comunicador boricua Fernan Vélez, conocido como "El Nalgorazzi", quien dio la primicia de la ruptura.

No obstante, también se ha manejado que las dificultades en la relación llegaron luego de que Daddy Yankee se convirtió al cristianismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/jessica-cediel-daddy-yankee.jpg Jessica Cediel y Daddy Yankee en una actividad benéfica.

La tercera hipótesis que se maneja son temas económicos y legales por el control de las empresas y la cuarta, infidelidad. Esta última fue desmentida por el propio artista, quien negó tener una relación con la presentadora colombiana Jessica Cediel.

Anuncian el divorcio

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/daddy-yankee-comunicado.jpg

Fue el pasado 2 de diciembre que explotó la bomba y Daddy Yankee hizo público el comunicado del proceso de divorcio.

"Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", expresó el reguetonero. Añadió que su fe en Cristo ha sido su principal sostén durante este proceso.

Mireddys responde

Pocos días después surgieron acusaciones en torno a la esposa y empresaria.

En medio de las acusaciones de Carlos Díaz Olivo, abogado del reguetonero, quien acusó a Mireddys González de haber transferido a sus cuentas 100 millones de dólares, ella decidió compartir un comunicado de prensa en sus historias de Instagram, donde pidió respeto por el proceso que está viviendo. Además, aseguró que no permitirá difamaciones.

"Les pido respeto para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad, únicamente".

En el mensaje, González destacó que, a pesar de los años de convivencia, se encuentra en un momento de transformación personal y busca llevar adelante este cambio con serenidad y sin difamaciones hacia su persona.

Frente a frente en la corte

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/23fe7964a5a3174ce2c62fc29df706b0a6fdf444w.jpg Daddy Yankee en la corte de Puerto Rico este viernes 20 de diciembre. (EFE)

Este viernes 20 de diciembre de 2024 se vieron las caras en el Centro Judicial de San Juan, Puerto Rico, por la demanda interpuerta por el intérprete de "Limbo" y el divorcio.

Aparentemente, y en buena lid, las cosas están "Con calma", ya que llegaron a un acuerdo.

Reseña la agencia EFE que el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee retomó ayer el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc. tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González.

Así lo dejó saber Anabelle Torres Colberg, una de las representantes del artista, al juez Anthony Cuevas, en el Centro Judicial de San Juan, luego de un receso de dos horas en la que los abogados de ambas partes dialogaron y llegaron al acuerdo.

Torres Colberg explicó que Daddy Yankee, González y su hermana, Ayeicha González, llegaron a unos acuerdos "muy sencillos".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/e609074d737caa71c51fa76a0d040b40b3147f23w.jpg Mireddys González en la corte. (EFE)

Los acuerdos (hasta el momento)

Entre esos acuerdos están que el artista se convertiría en "el único oficial y representante de esas empresas", a la vez que 75 millones de dólares de ambas entidades "van a permanecer intocables por 30 días".

Igualmente, las hermanas no tuvieron más control de las determinaciones administrativas de ambas empresas.

"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella", sostuvo el artista tras su salida de la sala.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/e65b5517ab5d62674963dd088087a50dd9d7b5b7w.jpg Daddy Yankee a la salida del tribunal. (EFE)

La pareja se vio son semblante serio y por momentos triste. Vestido completamente de negro , Daddy Yankee se expresó ante la prensa al concluir la vista, acompañado de sus abogados , entre ellos, Carlos Díaz Olivo, quien aseguró que "no hay dinero aquí involucrado" en el acuerdo y que "la transacción que acordamos las partes fue de buena fe ".

Torres Colberg mencionó que Daddy Yankee entregará unos informes mensuales sobre los asuntos financieros de las empresas, y se acordó la fecha para que comience el proceso de transición para volver a tener el control de su carrera, de su nombre y que él pueda seguir siendo Daddy Yankee.