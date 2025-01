Fefita la Grande se indigna con podcast que la manda a retirarse de la música

La artista dominicana Fefita la Grande explotó en sus redes sociales contra un podcast que la mandó a retirarse de la música.

"Qué hace Fefita en el medio, ya no da para nada, que se retire", expresó uno de los conductores de " Todo Variado Podcast".

La propia Fefita, que acostumbra a tomar a "chercha" las burlas, al parecer se sintió ofendida y compartió este clip con un largo mensaje.

La intérprete de "Vamo' a hablar inglés" de 81 años, pidió a sus seguidores a reportar la cuenta. "Soy una artista que me debo al público y acepto críticas buenas y malas, porque de eso se trata ser artista... Segundo: no le acepto a nadie que me falte el respeto, ni como mujer, ni como artista, porque entiendo que merezco respeto y el respeto al derecho ajeno es la paz", escribió.

"Espero que todos reporten esta cuenta y la cierren por falta de respeto, principalmente a una gloria de este país como lo soy yo y después a mi figura, que soy la Gran Soberana de la República Dominicana, no le acepto a nadie que me falte el respeto y mucho menos que se refieran a mí, como si yo fuera un trapo viejo de cocina que no sirve ni para fregar", continuó en el mensaje.

En reiteradas entrevistas Manuela Josefa Cabrera, nombre de pila de Fefita, dijo que no se vislumbra retirada de los escenarios.

"Me voy a retirar cuando me muera. Me quitan el acordeón, me quitan el escenario, me quitan este micrófono y me pueden comprar la caja, porque esa es mi vida" Fefita la Grande Declaraciones en entrevista de 2016 “

Seguidores la apoyan

"No puedo creer este irrespeto. @laviejafefa eres una artista y mujer admirable", comentó la lactriz Lumy Lizardo, quien la personifica en la cinta "La Grande".

"Tía no les hagas caso. Necesitan poner tu nombre en sus bocas para que la gente los escuche. Tu sigue brillando", escribió el presentador y asesor de imagen Jomari Goyso.

"Ya quisieran ellos hacer un cuarto de lo que ella hace", comentó una seguidora de nombre Victoria.

Fue notorio el malestar de los seguidores de Fefita por este comentario.

Pilar de la música típica

Un estilo inconfundible, caracterizado por una mezcla de merengue y música folclórica, la ha llevado a ganar el corazón de múltiples generaciones. Con su carisma y potente voz, Fefita ha grabado innumerables éxitos, consolidándose como una leyenda en el género.

Fefita ha sido un pilar de la música típica durante más de cinco décadas.

Su historia de vida fue llevada al cine con la película dominicana "La Grande", dirigida por Tito Rodríguez.