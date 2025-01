El cantante español Lucas González, el famoso integrante del dúo Andy y Lucas, rompió en llanto en el famoso programa "El Hormiguero", del canal Antena 3, por las críticas hacia su nariz.

El intérprete de "Son de amores" confesó que se hizo una rinoplastia y que la cicatrización salió mal. El artista se echó la culpa alegando que no siguió el protocolo total.

Durante la entrevista con Javier Motos, en la que Andy y Lucas dieron detalles de su gira "Nuestros últimos acordes", que será el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, Lucas cuestionó a los "haters" de las redes sociales y pidió parar.

"Me avergonzaba... Tengo hijos, una madre que le ha dado un ictus... Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de drogas...", expresó al hablar por primera vez del tema, pese a negarlo previamente.

"Me hice una cosa estética en la nariz (...) Me quitaba las gasas, no me puse las cremas... No hice caso a los médicos", añadió en medio del llanto sobre el resultado de la operación.

"A mí lo que más me duele es ir a un restaurante y que la gente se acerque a mi mesa y diga un disparate delante de mis hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo", se lamentó.

Agradece apoyo

Esta revelación, por primera vez en TV y redes, impactó profundamente en miles de seguidores, quienes le mostraron su apoyo al artista de 43 años. En un posterior video colgado en sus redes sociales, expresó su agradecimiento.

"Quería con este viedo agradecer todos los mensajes de apoyo... Finalmente la presión mediática me pudo e intenté explicarlo como me salió del alma. Si a mí con 42 años me afectó, no quiero imaginar una criatura en un colegio con poca edad", explicó emocionado.

Agregó: "Después pasan las cosas que pasan: suicidios, depresiones, salud mental, etc, no digo que yo esté pasando por nada de las tres cosas mencionadas antes, pero otra persona menos fuerte mentalmente; ojito con el daño irreparable que le podemos hacer sufrir. Gracias de todo corazón".

"A los jóvenes, que tengan cuidado con las redes sociales, con lo que hacen, que los estereotipos los dejemos a un lado", consideró.

Los videos en el programa "El Hormiguero" de los artistas que fueron un fenómeno en la primera década de los 2000 superan el millón de reproducciones.

Del grupo

Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez (Cádiz, 1982), estudiaban juntos y lanzaron el grupo a manera de diversión sin saber que conseguirían el éxito.

Además de vender discos, llenar conciertos y recibir premios, Andy y Lucas lograron cuarenta Números Uno en diferentes emisoras nacionales e internacionales y un récord nacional con dos discos entre los diez primeros en la lista de ventas de Afyve.

El 27 de mayo de 2003 editaron su primer álbum "Andy&Lucas". Este contenía, entre otros, su éxito ´Son de amores´ vendiendo más de 500.000 copias y el número uno de la prestigiosa lista Hot Latin Tracks de la revista americana Billboard.