Influencer Denisse Reyes muere tras someterse a liposucción

La influencer Denisse Reyes, conocida por su presencia en redes sociales, falleció el 29 de enero a los 27 años después de complicaciones derivadas de una liposucción que se realizó el 26 de enero en la clínica Médica San Pablo, ubicada en Chiapas, México.

La joven comenzó a presentar síntomas graves durante su recuperación, lo que llevó a que sufriera un infarto tras recibir un fármaco intravenoso administrado por el presunto cirujano Orlando Gamboa.

La trágica noticia fue confirmada por su hermana, Massiel Reyes, quien expresó su dolor en una emotiva publicación en Facebook.

"El día que me despedí de ti, te abracé, te dije ´nos vemos en Tampico´ y no quería soltarte. Te dije ´cuídate mucho por favor´. Fui señalada, regañada incluso juzgada por mucha gente, pues siempre te apoyé en todo aunque no me pareciera buena idea", escribió Massiel.

"Hermana te amo con todo mi corazón, me duele en el alma lo que está pasando, quisiera devolver el tiempo atrás, pero el hubiera ya no existe", añadió.

Según medios locales, la clínica Médica San Pablo no contaba con la autorización necesaria para llevar a cabo procedimientos estéticos, lo que ha motivado a la familia de Denisse a tomar acciones legales en busca de justicia.

a tomar acciones legales en busca de justicia. El caso está siendo investigado y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para esclarecer lo ocurrido.