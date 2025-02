La obsesión de Kanye West por controlar la vestimenta de sus parejas

La reciente aparición de Kanye West y su esposa, Bianca Censori, en los Premios Grammy ha generado gran revuelo. Durante el evento, Censori sorprendió al despojarse de su abrigo de piel negro, dejando al descubierto su cuerpo desnudo, lo que desató una ola de comentarios.

Esta actuación en particular ha reavivado un tema que muchos ya estaban comentando: la aparente obsesión de West por controlar la vestimenta de sus parejas, un comportamiento que ha sido evidente en sus relaciones pasadas con Kim Kardashian, Julia Fox, Amber Rose, y ahora, con Bianca Censori.

A continuación, lo analizamos:

Kim Kardashian

En un capítulo de 2012 de "Keeping Up with the Kardashians", Kim explica que su entonces novio, Kanye West, y la estilista Releleu Padora habían decidido darle un giro a su armario.

"Siempre había pensado que era muy estilosa, hasta que conocí a Kanye y me dijo que mi estilo era un desastre", dijo Kim durante una charla en California.

"El rapero no se encargó únicamente de deshacerse de todas las prendas y accesorios que no encajaban en su imagen de "novia perfecta", sino que, a cambio, sustituyó los diseños que recibieron su aprobación por otros que él consideraba oportunos", reseña la revista "Elle".

Julia Fox

Aunque su relación duró solo cuatro meses, Kanye West dejó una impresión muy marcada en Julia Fox desde su segunda cita, con un gesto que muchos consideraron una clara señal de su personalidad controladora.

Después de una cena, el rapero sorprendió a la actriz al llenar una suite de hotel con prendas de marcas de lujo.

Fox recordó ese momento como "el sueño de toda mujer", comparándolo con un cuento de hadas: "Fue como un momento de Cenicienta.

No sé cómo lo hizo ni cómo consiguió que toda la ropa llegara a tiempo, pero estaba tan sorprendida... ¿Quién hace algo así en una segunda cita? Bueno... ¿quién hace algo así en cualquier cita?", comentó Fox en una entrevista con la revista Interview.

Amber Rose

Amber Rose y Kanye West salieron entre 2008 y 2010. "Si elijo algo de ropa él dice: "Cariño, no". Yo soy más de rosa y amarillo, él de nude y hueso. ¿Cómo ese puede ser su color favorito? Pero yo no soy su Barbie", dijo la cantante en esos años.

Rose confesó en otra oportunidad que Kanye la obligaba a vestirse más sexy de lo que ella prefería. "En realidad soy conversadora. Siempre lo he sido desde muy joven (...) Esa fue mi primera relación con una celebridad, pero también ante el público. Y él sabe mucho sobre moda y siempre quiso que me vistiera muy sexy".

Bianca Censori

Desde hace meses, la arquitecta Bianca Censori ha acompañado a Kanye West a eventos públicos luciendo looks cada vez más atrevidos y minimalistas.

Mientras el rapero opta por cubrir su rostro y andar descalzo, ella ha convertido los bodies color carne en su prenda básica, adoptando el papel de una pareja provocadora. Su aparición en los Grammy, sin duda, ha sido su look más atrevido.

