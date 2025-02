Daddy Yankee y Mireddys González están oficialmente divorciados

Daddy Yankee y Mireddys González ya estarían divorciados. Tras 30 años juntos, el matrimonio del reguetonero y la empresaria boricua, madre de dos de sus hijos, llegó a su fin, reporta Despierta América (Univision).

El locutor Molusco publicó en su cuenta de Instagram: "Daddy Yankee y Mireddys González, quedaron hoy oficialmente divorciados mediante audiencia virtual tras 30 años de unión, por 'ruptura irreparable' como causa". El programa "Lo sé todo" de Puerto Rico reportó que la vista del divorcio se habría llevado a cabo hoy 18 de febrero.

Horas después de que corriera la información, Mireddys compartió una frase en su historia de Instagram que decía lo siguiente: "Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir SI, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más.

Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/18/681598f2-0704-467a-9aa6-41efe7bd636d.jpg

También llamó la atención con su nueva foto principal en Instagram, vestida de guerrera con un león a su lado.

La noticia de la ruptura tomó a muchos de sus fanáticos por sorpresa a principios de diciembre del 2024.

"Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición recibida por parte de Mireddys", fueron las palabras con las que Daddy Yankee dio a conocer su separación de la madre de sus hijos Jesaaelys y Jeremy en enero de este año.

Daddy Yankee lanzó el video de "En el desierto" justo después de anunciarse la noticia de su divorcio. En la canción, el reguetonero se desahoga sobre esta dura prueba que atraviesa.

"En el desierto voy creciendo/ a pesar de lo que voy viviendo, sigo aprendiendo/ lo que es tener paciencia, voy desarrollando mi resistencia en el desierto", reza el tema.