Alicia Villarreal logra orden de restricción contra Cruz Martínez tras denunciar agresión

Alicia Villarreal consiguió su primera victoria en el caso judicial que entabló contra su esposo, Cruz Martínez, tras la presunta agresión que sufrió por parte del exintegrante de Kumbia Kings.

Según información publicada por el diario Milenio, la cantante de éxitos como “Te aprovechas” logró obtener una orden de restricción contra Martínez, lo que le prohíbe acercarse a ella.

La noticia de este avance legal llegó poco después de que Hugo Mejuto, productor y amigo cercano de Villarreal, confirmara en el programa Todo para la mujer, que la intérprete de música grupera había sido víctima de un lamentable incidente de violencia doméstica.

Cuando la periodista Maxine Woodside le preguntó directamente si Cruz Martínez había golpeado a Alicia, Mejuto respondió: "Pues sí, tuvo ese lamentable hecho, no es mentira", revelando que la situación fue "bastante delicada".

El productor también señaló que la cantante se encontraba afectada tanto física como emocionalmente, y detalló que incluso fue hospitalizada el 15 de febrero debido a las heridas.

Aunque Mejuto optó por no entrar en detalles por respeto a la privacidad de Alicia, mencionó que se pudo observar un moretón visible en su brazo, el cual era tan evidente que "traspasaba el vestido", en una imagen que circuló en las redes sociales.

A su vez, Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela y cercana amiga de la artista, reveló a través de su cuenta de Instagram que se hablaba de un intento de ahorcamiento por parte de Cruz Martínez hacia Villarreal, aunque no se confirmaron los detalles.

Gesto de auxilio en concierto

El sábado 16 de febrero, Alicia Villarreal se presentó en la Feria Expo Monarca 2025 en Zitácuaro, Michoacán, donde ofreció un emotivo concierto.

Al finalizar su actuación, la cantante realizó un gesto de auxilio en señal de apoyo a las víctimas de violencia doméstica, lo que aumentó la preocupación de sus seguidores y de quienes han estado al tanto del caso.

El origen de la disputa parece haberse desatado días antes, cuando Cruz Martínez habría reclamado a Alicia por una grabación en la que ella aparece junto a su exesposo, Arturo Carmona.

Según la periodista Ana María Alvarado, la conversación entre la pareja escaló cuando Villarreal le respondió: "¿Y tú qué me dices si salió el video con otra chava? Me has sido infiel".

Hasta el momento, ni Alicia Villarreal ni Cruz Martínez se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir las versiones que han circulado sobre su relación y el incidente de violencia.

