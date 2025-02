Mireddys González y Daddy Yankee rompen el silencio tras oficializarse su divorcio

Luego de tres décadas de relación, Mireddys González y Daddy Yankee han oficializado su divorcio, poniendo fin a una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento.

La empresaria rompió el silencio a través de un mensaje emotivo en sus redes sociales, donde expresó su orgullo por el proceso personal que ha atravesado y dejó claro que no tiene intenciones de mirar atrás.

"Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí... así que gracias, pero ya no quiero retroceder más", escribió González, mostrando su determinación por continuar su camino y enfocarse en su crecimiento personal.

En sus palabras, se percibe un firme deseo de seguir adelante, dejando atrás el pasado con el que compartió gran parte de su vida. Además, agradeció las lecciones aprendidas durante su relación, asegurando que sin ellas no sería la mujer que es hoy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/19/fggjk.jpg

Mientras tanto, Daddy Yankee, quien también se pronunció públicamente sobre su nueva etapa, dejó un mensaje en sus redes sociales que refleja su actitud positiva frente a los cambios.

"Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después. En Victoria Siempre!", escribió el cantante de reguetón, acompañado de una serie de imágenes, transmitiendo un mensaje de resiliencia y esperanza en medio de la difícil situación.

La separación no estuvo exenta de controversias, ya que surgieron rumores de disputas legales por el manejo de las empresas que ambos compartían, tales como El Cartel Récords y Los Cangris Inc.

Además, se especuló sobre posibles infidelidades, lo que mantuvo a ambos artistas en el ojo público y en constante conversación en los medios de entretenimiento.

Más

El proceso legal que involucra el manejo de los activos y las empresas ha sido intenso. Se reveló que González habría realizado movimientos bancarios por un total de 100 millones de dólares sin la debida autorización de Daddy Yankee , lo que originó una batalla judicial en la que ambos tuvieron que enfrentarse en los tribunales .

y las ha sido intenso. Se reveló que González habría realizado movimientos bancarios por un total de 100 millones de dólares sin la debida autorización de , lo que originó una en la que ambos tuvieron que enfrentarse en los . A pesar de las dificultades, tanto Mireddys como Daddy Yankee están decididos a avanzar y mantener su enfoque en el futuro, dejando claro que, aunque su relación llegó a su fin, ambos continúan con sus respectivas vidas y proyectos.