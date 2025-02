¿Robó Meghan Markle el escudo de una ciudad española para su nueva marca?

Han comparado el diseño de As Ever, la marca de Meghan Markle, con el escudo de la ciudad de Porreres, en Mallorca, España. ( ARCHIVO )

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por el logotipo de su nueva marca de estilo de vida, As Ever.

La controversia surge a raíz de la gran similitud entre el emblema de la marca de la duquesa de Sussex y el escudo heráldico de la ciudad de Porreres, en Mallorca, España.

La alcaldesa de la localidad, Xisca Mora, ha expresado su preocupación y ha solicitado cambios en el diseño, argumentando que la imagen representa un símbolo fundamental para la identidad cultural de Porreres.

El escudo de la ciudad mallorquina, utilizado desde el siglo XIV, muestra una palmera en el centro y dos aves a los lados, una composición visual que se asemeja notablemente al logo monocromático de As Ever.

Aunque existen pequeñas diferencias en la forma y color de las aves, el escudo de Porreres representa golondrinas o palomas, mientras que el logotipo de la marca muestra colibríes, la similitud ha sido suficiente para generar debate.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/21/whatsapp-image-2025-02-21-at-8.41.59-am.jpeg

La marca de Markle en la Mira

Esta controversia llega en un momento complicado para Meghan Markle, quien ha enfrentado obstáculos previos con su empresa. Su marca original, American Riviera Orchard, encontró problemas legales cuando intentó registrar el nombre en 2023.

La solicitud fue rechazada por las autoridades debido a que “American Riviera” es un término ampliamente utilizado para referirse a la región de Santa Bárbara, donde Meghan y el príncipe Harry residen.

Tras estos inconvenientes, la duquesa relanzó su empresa bajo el nombre As Ever, pero la polémica no tardó en surgir.

Además del conflicto con el escudo de Porreres, también se ha señalado que el nombre de la marca ya pertenece a una tienda de ropa vintage en Nueva York, lo que podría generar otro problema legal.

¿Acción legal o publicidad inesperada?

A pesar de la preocupación expresada por la alcaldesa de Porreres, el ayuntamiento ha reconocido que no se encuentra en condiciones de emprender acciones legales. No obstante, han solicitado una modificación en el diseño del logo para evitar que su escudo sea utilizado fuera del contexto original.

Curiosamente, este revuelo ha traído una inesperada visibilidad al pequeño municipio mallorquín. Mora incluso mencionó la posibilidad de invitar a Meghan Markle a las festividades locales, lo que podría transformar la controversia en una oportunidad de promoción para Porreres.

Hasta el momento, la duquesa de Sussex y su equipo no han emitido declaraciones oficiales sobre la acusación de plagio. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo, sumando un nuevo capítulo a la compleja relación de Meghan con el mundo empresarial y mediático.