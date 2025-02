El San Valentín de horror que habría vivido la pareja de Sujeto Oro 24, según las autoridades

El día considerado el más romántico del año se convirtió en uno de terror para Nayely Nicole Sánchez Batista, cuando su pareja, el merenguero de calle "El Sujeto Oro 24", la agredió de forma brutal. Así se describe en el expediente presentado por el Ministerio Público del Distrito Nacional, que, debido a la gravedad del caso, emitió una orden de arresto contra el cantante.

La orden fue emitida por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción, luego de que se presentaran pruebas suficientes que vinculan a Johan Manuel Nova, nombre real del cantante, con los hechos denunciados.

De acuerdo con el expediente, la agresión ocurrió a las 9:30 de la noche del 14 de febrero de 2025 en la residencia de El Sujeto Oro 24, ubicada en el sector Evaristo Morales.

Según la denuncia, El Sujeto atacó a Sánchez Batista propinándole golpes en distintas partes del cuerpo, la empujó contra la pared, le haló el cabello y la amenazó con un cuchillo, todo esto en presencia de su hija menor de edad (hija de El Sujeto Oro 24).

"Me dijo rata, traicionera, entre otras ofensas", declaró la víctima en su testimonio ante las autoridades. Luego, la situación escaló a violencia física: "Me dio varios trompones(...) en diferentes partes del cuerpo, me puso contra la pared y me haló el pelo"

El documento judicial también señala que Nova presuntamente la arrastró hasta la cocina, donde tomó un cuchillo y la amenazó de muerte. "Te voy a matar", habría dicho el acusado, según el testimonio de la víctima.

La mujer contó que logró alertar a su tío, Gerónimo Batista, quien acudió al lugar junto a una abogada para asistirla. Sin embargo, la seguridad del edificio impidió su entrada. Posteriormente, Nova bajó al lobby del edificio y negó lo sucedido, permitiendo que su pareja y su familiar subieran a recoger sus pertenencias. A pesar de que llamaron al 911, cuando las autoridades llegaron, ya todo había pasado.

Según la denuncia, no era la primera vez que la víctima sufría agresiones verbales, físicas y amenazas por parte del acusado.

Evidencias presentadas contra El Sujeto Oro 24

El Ministerio Público asegura que sustentó su solicitud de arresto con pruebas tales como el testimonio de la víctima, Nayely Nicole Sánchez Batista, un informe psicológico realizado por la licenciada Belén Barait Feliz, psicóloga forense, y un certificado médico expedido por la doctora Yohanny A. Sierra Mesa, médico forense, que evidencian lesiones en la víctima.

El Sujeto Oro 24 enfrenta cargos bajo los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la violencia intrafamiliar y las agresiones como delitos sancionables. La jueza Veloz Suárez autorizó el arresto basándose en los indicios de responsabilidad penal presentados por la Fiscalía.

Una vez detenido, Johan Manuel Nova deberá comparecer ante un juez dentro de un plazo de 48 horas, donde se decidirá si se le impone prisión preventiva o se adoptan otras medidas coercitivas.

Otros procesos legales

En julio del 2012 fue apresado el cantante de merengue urbano, Joan Manuel Novas, conocido en el mundo artístico como El Sujeto, acusado de seducir a una menor de edad.

El artista fue llevado al Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo.

El sujeto también fue acusado de amenazar a una hermana de la menor, cuyo nombre se omite para preservar la identidad de la supuesta seducida.

La fiscal de Santo Domingo, en ese entonces, Olga Diná Llaverías dijo que sin importar de quien se trate, los casos que llegan a la institución se le dan seguimiento hasta las últimas consecuencias.

Diná Llaverías manifestó que ese es un hecho de orden público y que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes se impone.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, dirigida por Joseph Báez, impuso sanciones al programa radial Sin Filtro Radio Show, transmitido por las emisoras KQ 94.5 FM y Matrix 104.7 FM en horario vespertino a nivel nacional, así como al cantante de música urbana Joan Manuel Nova, conocido como Sujeto Oro 24, por utilizar "palabras muy explícitas y un lenguaje exageradamente vulgar" durante una entrevista en vivo.

En un comunicado enviado a Diario Libre se indica que como consecuencia de este incidente, "se procede a inhabilitar o suspender la participación de El Sujeto en programas de radio y televisión en todo el país por un período de treinta días, a partir de la notificación de la presente resolución, por usar un lenguaje de contenido soez, vulgar y extremadamente explícito, dicha falta se produjo durante la transmisión del programa Sin Filtro Radio Show".

Durante la entrevista , el cantante Sujeto Oro 24 pronunció palabras soeces contra Robert Sánchez y varias mujeres.

, el cantante pronunció soeces contra Robert Sánchez y varias mujeres. Según la resolución emitida, se señala que el presidente de la comisión presentó como evidencia un audio-video con contenido inapropiado para la familia.

En relación a la falta del programa, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía considera que "existen méritos suficientes para suspender su difusión por un período determinado, ya que la persona encargada del control en la cabina de radio no sacó al aire al exponente a tiempo, y no emitió ninguna advertencia al respecto".