El comediante venezolano George Harris enfrenta boicot y abucheos en el Festival de Viña del Mar

La noche de este domingo, el Festival de Viña del Mar vivió momentos de gran tensión durante la actuación del comediante venezolano George Harris. Desde el momento en que subió al escenario, un grupo de asistentes comenzó a boicotear su rutina, causando incomodidad tanto al artista como a los venezolanos presentes en el público.

"Si no les gusta, vayan a comprar bebida (...) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí", expresó Harris visiblemente molesto.

A pesar del ambiente hostil, el comediante continuó su show, pero la tensión se mantuvo. En un intento por calmar la situación, Harris dijo: "Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal".

Quince minutos después, Harris decidió despedirse. Mientras los venezolanos en el público pedían la Gaviota, otros seguían pitando, y los animadores del evento intentaron intervenir para que continuara su actuación. Sin embargo, el comediante interrumpió nuevamente su show y se retiró del escenario. "Qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show", expresó, dejando un mensaje de gratitud a Chile y a Venezuela: "Gracias, Venezuela, por llenar este lugar".

A pesar de la insistencia de los animadores, Harris regresó una vez más al escenario para ofrecer un bloque musical que había preparado previamente. Después de este, se despidió definitivamente del público.

El incidente generó indignación entre muchos asistentes, quienes, en solidaridad con Harris, decidieron abandonar la Quinta Vergara. Algunos expresaron su descontento, calificando de "xenófobo" el comportamiento de los espectadores que boicotearon la actuación.

En las horas posteriores, Harris compartió un mensaje en sus historias de Instagram: "Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo", acompañado de un corazón y la bandera de Venezuela.

Polémica previa a su participación

La participación de Harris en el Festival de Viña del Mar estuvo marcada por una gran polémica antes de su presentación, debido a antiguos comentarios del comediante en redes sociales.

Usuarios recordaron críticas previas de Harris a la izquierda, a Salvador Allende, y comentarios sobre la muerte del actor Matthew Perry, lo que generó que muchos pidieran su baja del evento.

A pesar de la polémica, Harris respondió en un video en vivo a las críticas, defendiendo su participación y asegurando que el público chileno disfrutaría de su show. En tono desafiante, comentó: "A esas poquísimas personas que han escrito eso: dejémonos de bloqueos. Vamos a disfrutar del show y el público chileno lo va a pasar genial".

Además, ofreció un consejo a sus detractores: "Un consejo que les doy a mis haters: no se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión (...) Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos".