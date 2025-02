Héctor Acosta "El Torito" celebra un año de lucha y victoria contra el cáncer

El reconocido merenguero y senador dominicano Héctor Acosta, mejor conocido como El Torito, conmemoró a través de sus redes sociales un año desde que recibió su primera sesión de quimioterapia. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista expresó su gratitud y alegría por haber superado la enfermedad.

"Un día como hoy del 2024 a las 9:32 a. m. estaba recibiendo mi primera quimioterapia, y hoy estoy sentado en mi curul rebosante de alegría, celebrando la nueva oportunidad de vivir que Dios me ha permitido. Después de Dios no hay nada", escribió en su publicación.

La noticia de su diagnóstico fue dada a conocer por el propio cantante en mayo de 2024, durante un concierto en el Coca Cola Music Hall en San Juan, Puerto Rico.

En aquel momento, conmovió a su público al revelar que estaba enfrentando una batalla contra el cáncer, aunque no detalló la naturaleza exacta de su enfermedad.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, Acosta informó que se había detectado un ganglio inflamado en su cuello, lo que llevó a una serie de exámenes médicos y a la decisión de someterse a una cirugía de amígdalas para descartar cualquier anomalía.

Un año de superación y reflexión

Tras meses de incertidumbre y tratamientos médicos, Héctor Acosta anunció a principios de 2025 que había vencido la enfermedad, en un emotivo mensaje desde un hospital de Miami. Agradeció a los médicos, enfermeras y a su familia por el apoyo incondicional que recibió durante todo el proceso.

"El cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Esta experiencia me ha enseñado a valorar cada día, a amarme más a mí mismo y a quienes me rodean", expresó con emoción.

A pesar de su diagnóstico, el artista nunca dejó de lado sus responsabilidades. Como senador por la provincia Monseñor Nouel, continuó su labor legislativa y fue reelecto en las elecciones de 2024, reafirmando su compromiso con su comunidad.

Ahora, tras haber superado la enfermedad, Acosta ha reiterado su enfoque en la salud y su deseo de regresar paulatinamente a la música y a sus proyectos políticos, incluyendo una iniciativa para la creación de una "ley de música" que proteja a los artistas dominicanos.