Natti Natasha: "Incluyendo el valor de mis propiedades, tengo 10 millones de dólares"

En una reciente entrevista en el programa español La Revuelta, la cantante dominicana Natti Natasha no dudó en responder con total sinceridad y sin filtros a las preguntas más personales de los presentadores.

Durante el show, el conductor David Broncano le preguntó de manera directa sobre su patrimonio neto, a lo que Natti respondió sin titubear: "Incluyendo el valor de mis propiedades, tengo 10 millones de dólares", afirmando con orgullo que su éxito se debe a su arduo trabajo.

La intérprete de "Quiéreme menos" también fue cuestionada sobre otros aspectos de su vida personal, generando momentos de risas y algo de incomodidad en su pareja, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, quien se encontraba en la audiencia.

"Incluyendo el valor de mis propiedades, tengo 10 millones de dólares" Natti Natasha Cantante dominicana “

Una de las preguntas que más sorprendió fue sobre su vida sexual: "¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en el último mes?", a lo que Natti respondió entre risas: "¿De verdad quieren saber eso?".

Pina, quien no pudo evitar intervenir, comentó juguetonamente: "Si es por ella, todos los días; yo un día sí, un día no. Dominicana al fin", agregando que Natti no se deja llevar por sus horarios y "se trepa encima como quiera".

A lo que la cantante admitió entre risas: "Si quieren que yo esté de buen humor...".

Más

Además, Natti Natasha sorprendió a la audiencia al revelar que, antes de decidirse por su carrera musical , casi se gradúa como ingeniera industrial.

sorprendió a la audiencia al revelar que, antes de decidirse por su , casi se gradúa como ingeniera industrial. La cantante, quien es madre de Vida Isabelle, sigue demostrando que su vida está llena de sorpresas y que no tiene miedo a compartir sus experiencias más íntimas con sus seguidores.