Justin Bieber comparte un mensaje honesto sobre su salud mental y lucha contra la baja autoestima

Justin Bieber, el reconocido cantante canadiense de 31 años, ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales, alertando nuevamente sobre su salud mental y los problemas de autoestima con los que ha lidiado a lo largo de su vida.

En un tono revelador y sincero, el intérprete de éxitos como "Baby" y "Boyfriend" expresó sus sentimientos de inseguridad, a pesar de contar con más de 15 años de exitosa carrera en la música.

"Me decían toda la vida: ´Wow, Justin, te lo mereces´. Y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un impostor", comenzó el mensaje en sus historias de Instagram.

El cantante también admitió que, a pesar de sus logros y fama mundial, se ha sentido como un "tramposo", y que los elogios sobre su talento lo hacían sentirse más inseguro. "Como cuando me decían que merecía algo. Me hacía sentir como un tramposo", añadió Bieber en el texto.

Esta publicación no es la primera vez que el cantante comparte abiertamente sobre sus dificultades emocionales. En el pasado, Bieber ha hablado sobre sus luchas con la depresión, la importancia de establecer límites personales, y las razones detrás de la cancelación de su gira Justice world tour debido a una parálisis facial.

También ha mostrado su vulnerabilidad en redes sociales al compartir momentos de su vida personal, enfrentando los retos que la fama conlleva.

Hace unas semanas, se especuló que Justin Bieber estaba atravesando una crisis de ansiedad después de verse involucrado en la polémica del productor Sean Combs, conocido como Diddy, quien enfrenta acusaciones graves de violación y explotación sexual.

Además, surgieron rumores sobre dificultades en su matrimonio con Hailey Bieber, aunque la pareja desmintió estos rumores al compartir varias publicaciones y fotos juntos en celebraciones como el Día de San Valentín y el cumpleaños de Justin.

En su mensaje más reciente, Justin continuó reflexionando sobre sus pensamientos internos, explicando lo difícil que le resulta aceptar sus logros: "¡Maldita sea, si supieran lo que pienso!", escribió.

"(Y supieran) lo prejuicioso que soy, lo egoísta que soy. No estarían diciendo esto", agregó, haciendo hincapié en cómo sus propios pensamientos a menudo afectan su percepción de sí mismo y de su trabajo.

Justin también hizo una invitación a quienes pudieran sentirse identificados con su mensaje: "Si te sientes como un tramposo, bienvenido al club. Definitivamente siento que no estoy preparado y (me siento) incompetente la mayoría de los días", concluyó el artista, mostrando una vez más su vulnerabilidad y reafirmando la importancia de hablar sobre la salud mental.