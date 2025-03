Ben Affleck habla sobre su divorcio con Jennifer López: No hay telenovela, solo una decisión madura

En una entrevista exclusiva con GQ, Ben Affleck rompió el silencio sobre su reciente divorcio con Jennifer López, aclarando que no hubo un escándalo ni una crisis de por medio.

El actor de 52 años, quien estuvo casado con la cantante en 2022, subrayó que la separación, finalizada en enero de 2025, fue una decisión adulta y madura, lejos de las especulaciones mediáticas.

Affleck expresó que las diferencias de carácter y la exposición pública fueron factores importantes, pero enfatizó que no se trató de una pelea ni de una causa única. "Es solo la historia de personas que tratan de entender su vida y sus relaciones", afirmó.

En cuanto a la dinámica de su vida privada, Ben reveló que su naturaleza reservada chocaba con la personalidad más extrovertida de López, lo que contribuyó al distanciamiento. A pesar de esto, mantuvo un tono respetuoso hacia la cantante, a quien considera "admirable" y con "un enorme talento".

El actor también abordó su participación en el documental The Greatest Love Story Never Told, lanzado en 2024, donde se mostró cómo la exposición mediática afectó su relación.

Ben recordó que fue él quien propuso incluir su perspectiva en el proyecto y compartió su incomodidad con la idea de ser parte de un espectáculo público, una sensación que captó la cámara en una escena del documental.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/29/¿jennifer-lopez-y-ben-affleck-tuvieron-acuerdo-prenupcial.jpg Imagen del 2023 que muestra a Ben Affleckcon Jennifer López en un evento público. (ARCHIVO)

A lo largo de la entrevista, Ben también discutió su vida más allá de los reflectores. Reveló que su enfoque ahora está en estar presente para sus tres hijos, fruto de su matrimonio anterior con Jennifer Garner.

Según Affleck, su productora Artists Equity le permite estar más cerca de su familia, evitando largas ausencias en filmaciones. Además, se mostró orgulloso de su proceso de sobriedad, destacando que, aunque ya no es el centro de su vida, fue un camino arduo que influenció su trabajo en películas como The Way Back.

En cuanto a su carrera , Ben Affleck comentó que ahora elige proyectos que le entusiasman, dejando de lado aquellos que no encajan con sus prioridades familiares.

The Accountant 2, que se estrenará próximamente, es uno de los proyectos que lo entusiasma debido a su profundidad emocional y sus complejos personajes.

Con una vida más centrada en su familia y sus valores personales, Ben se muestra más relajado y reflexivo, lejos de las historias sensacionalistas que constantemente rodean su vida.