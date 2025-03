El concierto de Shakira en República Dominicana es el cuarto pospuesto de su gira mundial

La tan esperada gira "Las mujeres ya No lloran World Tour" de la cantante colombiana Shakira parece estar atravesando lo que muchos ya han comenzado a llamar un verdadero "karma tour".

Aunque la artista había prometido que sería la gira más extensa de su carrera, la realidad ha sido bien distinta: cancelaciones, posposiciones y hasta críticas por los altos precios de las entradas se han convertido en el tema recurrente desde que la gira fue anunciada el 12 de abril de 2024 en Coachella, donde Shakira apareció como invitada especial de Bizarrap.

La gira, que arrancó oficialmente el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, ya ha sumado varios contratiempos que sus fanáticos no han pasado por alto.

Originalmente, las presentaciones debían comenzar en noviembre de 2024 en Estados Unidos, pero en agosto la cantante cambió los planes y reprogramó toda la ruta norteamericana para mayo de 2025.

Según explicó, este cambio fue debido a la alta demanda de boletos, lo que obligó a cambiar las fechas a estadios más grandes en lugar de coliseos (arenas).

"La gira en Norteamérica ahora requiere estadios y más fechas para llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo de 2025", comentó Shakira, agradeciendo la comprensión de sus seguidores por los ajustes.

El inicio de la gira, que estaba previsto para el 2 de noviembre de 2024 en Palm Desert, California, fue aplazado debido a estos cambios.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. En febrero de 2025, la propia Shakira, con tristeza, anunció la cancelación de su esperado concierto en Medellín, Colombia, debido a problemas con el escenario.

"¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía", expresó. Incluso mencionó que sus hijos estaban emocionados por conocer la ciudad.

La mala racha continuó: el 2 y 3 de marzo de 2025, la cantante tuvo que cancelar dos conciertos más en Santiago de Chile debido a problemas estructurales.

Y, para rematar, República Dominicana tampoco se salvó. La intérprete de La Loba sorprendió la noche de un viernes a sus fans dominicanos al informar que su show del 2 de abril en el Estadio Olímpico Félix Sánchez quedaba oficialmente pospuesto.

Teoría de los usuarios

¿Casualidades? Los seguidores ya tienen su propia teoría: "Esa gira ta´ salá", comentan en redes. Otros son más directos al indicar: "Shakira se está cobrando lo que le hizo Piqué", dicen entre emojis de risas.

Pero las quejas no solo apuntan a las cancelaciones. Los precios de las boletas, que para muchos parecen sacados de una subasta de arte, son otra fuente de indignación.

"Leer conmigo todos juntos... las entradas costaban un riñón y más", escribió un seguidor de Diario Libre entre emojis de llanto y risas. Otros fueron más dramáticos: "Con esos precios ella le va a cantar a las sillas vacías", ironizaron.

Fechas reprogramadas

Aunque Shakira y su equipo han prometido reprogramar las fechas, como en Perú que ya fijaron nuevas presentaciones para el 15 y 16 de noviembre, en países como Medellín y Chile todo sigue en suspenso.

Incluso algunos seguidores, resignados, ya rebautizaron la gira como "Posponer Tour 2025". "Por qué no me sorprende que esta gira no es las mujeres no lloran, es las mujeres posponen", escibió una sibernauta.

Y mientras la incertidumbre sigue, sus fans se debaten entre la esperanza de verla en vivo y la desilusión de tener que esperar... o romper el cochinito para volver a pagar una boleta.