Karla Sofía Gascón genera controversia tras el fallecimiento de un sobreviviente de los Andes

La actriz Karla Sofía Gascón, conocida por su papel en la película Emilia Pérez, se encuentra nuevamente en el centro de una polémica tras un comentario realizado en redes sociales mientras visitaba los Picos de Europa.

Gascón compartió una publicación en la que hacía referencia a la tragedia de los Andes, escrita con tono irónico.

"Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta".

El comentario, que parecía referirse a los dramáticos eventos ocurridos durante el accidente aéreo de los Andes en 1972, no pasó desapercibido.

Polémica en las redes

La publicación fue duramente criticada, especialmente al coincidir con el fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia. La comunidad reaccionó con indignación ante la insensibilidad percibida del mensaje, obligando a la actriz a eliminarlo.

En un intento por rectificar la situación, Gascón publicó un mensaje diferente en su cuenta de Instagram. En este, reflexionó sobre su relación con la montaña y recordó la trágica muerte de su hermano en un accidente de esquí.

"Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve", escribió, agregando además un mensaje de defensa hacia su forma de vivir y la libertad de expresarse sin temor a ser juzgada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/aka11-f9bda12b.jpg

Este incidente no es el primero en el que Gascón se ve envuelta en una controversia . En el pasado, la actriz fue criticada por publicaciones en redes sociales consideradas ofensivas, como comentarios sobre la comunidad musulmana y un tuit polémico sobre el caso de George Floyd.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/aka1-6f118f11.jpg

Ante las críticas recurrentes, Karla Sofía Gascón ha intentado defender su postura. En su cumpleaños número 53, la actriz compartió un mensaje en Instagram en el que negó ser responsable de los malentendidos generados por sus palabras.

"Lo que he hecho toda mi vida es defender a la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos", afirmó, refiriéndose a las acusaciones de intolerancia que ha enfrentado.

A pesar de las controversias que la rodean, Gascón sigue centrada en su carrera profesional. El próximo 1 de abril será invitada al popular programa El Hormiguero para promocionar su libro autobiográfico Lo que queda de mí, en el que relata aspectos de su vida personal y profesional.

Además, se confirmó su participación en Las malas, la adaptación cinematográfica de la novela de Camila Sosa Villada, dirigida por Armando Bo.

La actriz parece decidida a seguir adelante con sus proyectos, a pesar de las críticas y los conflictos mediáticos que la han acompañado a lo largo de su carrera. Sin duda, Karla Sofía Gascón continúa siendo una figura polémica en el ámbito público, que sigue generando conversación por sus opiniones y su vida personal.