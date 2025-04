Cardi B denuncia amenaza de muerte de Offset: "Me enviaba mensajes con fotos nuestras teniendo sexo"

La relación de Cardi B y Offset sigue siendo tema de controversia. Tras su solicitud de divorcio en julio de 2024, parecía que la pareja, cuya relación había estado marcada por altibajos y separaciones mediáticas, finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, recientes declaraciones explosivas de Cardi B han reavivado la polémica.

A través de la plataforma X Spaces, Cardi B (32 años) reveló detalles sorprendentes sobre la situación con Offset (33 años), acusándolo de acoso. La rapera alegó que Offset la había estado acosando con llamadas y mensajes de voz, además de intentar menoscabar su autoestima.

"Me enviaba mensajes de texto con una foto nuestra teniendo sexo", aseguró Cardi B. Además, denunció que el rapero había participado en campañas de trolling a través de blogueros, atacándola y difundiendo rumores.

Pero las acusaciones no se limitaron a este comportamiento. Cardi B compartió que Offset le había enviado mensajes en los que le suplicaba y, en sus palabras, incluso le dijo que se quitaría la vida a sí mismo y a ella.

La rapera también hizo referencia a una posible relación de Offset con otra mujer, mencionando la implicación de la estrella de la NFL, Stefon Diggs, lo que añade una capa más de complejidad a la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/cardi-b-offset-otra-foto_14816924_20200920115514.jpg Cardi B y Offset durante una de sus últimas apariciones públicas como pareja. (ARCHIVO)

En cuanto a su lucha legal, la disputa por la custodia de sus tres hijos, Kulture, Wave, y su hija menor nacida en septiembre de 2024, también está en marcha. Cardi B inicialmente solicitó la custodia primaria, pero Offset ha pedido la custodia legal conjunta, lo que augura un proceso legal largo y complicado.

Cardi B advirtió que, si no recibe una disculpa pública de Offset antes del mediodía, revelará más detalles sobre la situación. "Si no recibo una disculpa, voy a exponerlo todo", dijo, dejando entrever que los problemas entre ambos no han hecho más que empezar.

Con esta nueva ronda de acusaciones y demandas, el futuro de la relación entre Cardi B y Offset parece más incierto que nunca.

La tensión sigue creciendo y muchos esperan ver cómo se desarrollarán los próximos capítulos de esta tumultuosa saga.