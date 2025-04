La actriz ecuatoriana María Elisa Camargo: "Tuve novio dominicano, me entregué al tigueraje"

La actriz ecuatoriana María Elisa Camargo estuvo presente el lunes 31 de marzo de 2025 en el Trade Show de la República Dominicana en Miami, Florida, donde destacó su gran amor por el país, con el que ha tenido un vínculo cercano desde su participación en la película "Los leones" en 2019, donde compartió créditos con Clarissa Molina, Ozuna, Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

"De corazón, es una isla que me ha acogido, que se ha sentido como un hogar, y es de esos lugares que, como pocos, en mi vida de viajera, me hacen vibrar por dentro", aseguró la actriz de 39 años, quien ha grabado varias producciones cinematográficas en la República Dominicana.

Además, compartió su experiencia personal: "Tuve novio dominicano, hice tres películas allá, me entregué al tigueraje", confesó entre risas la también cantante.

La actriz continuó: "El tigueraje supera todos los rangos culturales que yo he vivido. A los tígueres tú no los conquistas, tú te lanzas a sus redes con gusto... porque desde que llegas es un bullying (en el buen sentido), una molestadera, un chiste, y la vida hay que tomársela así, a la ligera. Me encanta esa isla, me hace vibrar", dijo.

"Me he recorrido desde Samaná, Las Terrenas, hasta el Valle (Valle Nuevo), he llegado hasta Bahía de las Águilas, donde muchos dominicanos ni siquiera han llegado, buscando lo más exótico y auténtico que me pueda dar esa isla, y no hay nada que se compare, en verdad, a mí me llena el corazón", agregó con evidente pasión en su rostro.

María Elisa ha recorrido el mundo con su talento. En 2010, interpretó el personaje de Mónica Ledesma en la telenovela mexicana "Hasta que el dinero nos separe". Ese mismo año, asumió los papeles de Kristel Ruiz y Teresa Curiel en la telenovela "Llena de amor", donde fue una de las antagonistas principales de la historia.

En 2014 se convirtió en la protagonista de la telenovela de Telemundo "En otra piel".

En 2015, continuó trabajando para Telemundo y protagonizó la telenovela "Bajo el mismo cielo", donde interpretó a Adela Morales. Ese mismo año, el canal Caracol la eligió para interpretar a la fallecida cantante Patricia Teherán en la novela "Tarde lo conocí", transmitida entre 2017 y 2018.

En 2019, María Elisa retomó su relación con Telemundo y protagonizó la súper-serie "El Barón", coproducida por Sony-Teleset en Colombia. En 2024 protagonizó la serie "Escupiré sobre sus tumbas", transmitida por Caracol televisión, en Colombia y Netflix, para el resto de América Latina.

Después de cinco años de trabajo con Telemundo , la actriz se mudó a la ciudad de Los Ángeles , donde participó en un papel especial en el show de HBO Max , " Warrior" , rodado en Sudáfrica.

, la se mudó a la ciudad de , donde participó en un papel especial en el show de , " , rodado en Sudáfrica. En 2022, María Elisa obtuvo el papel de Valeria Garza, la líder del cartel de Las Almas, antagonista para la Task Force 141, un grupo especializado y encargado de detener el terrorismo mundial en el videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2.