Alberto Vargas en su regreso a la radio: "Viví la fragilidad de la vida"

Tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo hospitalizado y en proceso de recuperación, el locutor Alberto Vargas regresó este lunes a la cabina de Ritmo 96.

"Estoy de vuelta en mi casa... Nunca pensé que tanta gente me podía querer", expresó Vargas en su intervención de reapertura al aire, al retomar su espacio radial en el programa "El ritmo de la mañana".

Vargas agradeció a Dios, a su familia y a sus amigos cercanos, entre ellos Adriana y Roberto, por el apoyo recibido durante su proceso de salud, así como a sus demás familiares.

"Dios me ha dado la oportunidad de ver nuevos soles. Y si algo quiero completar en esta vida, es acompañar a mi mamá", afirmó.

Sus días en cuidados intensivos

Durante 11 días, el comunicador estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Según comentó, tres cosas lo mantuvieron en la lucha por su vida: volver a ver a su madre, reencontrarse con sus amigos y regresar a la cabina de radio.

Asimismo, Vargas compartió reflexiones sobre su experiencia cercana a la muerte y la soledad durante el proceso de recuperación.

Valoración de la vida

"Viví la fragilidad de la vida, el sentimiento de que la vida es prestada... que tal vez te quedaron abrazos por dar", afirmó.

También hizo alusión a su profunda relación con la fe: "Siempre he sido creyente. Me he peleado con Dios, me he alejado de Él, pero siempre he creído. Y esta vez, me dio otra oportunidad", sostuvo.

Durante su relato, el locutor dominicano reveló que el evento ocurrió el pasado martes 4 de febrero, mientras estaba en plena transmisión radial. "Peter me dijo: ´Tú te vas a dejar matar por la gente´. Y tenía razón. Tenía la presión en 200 y, aun así, trataba de terminar el programa", recordó.