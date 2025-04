Drogas, alcohol y comportamiento agresivo, la llamada al 9-1-1 antes del arresto de William Levy

El nuevo escándalo en que está envuelto el actor William Levy, lejos de disminuir aumenta. Este miércoles se filtró el contenido de la llamada que supuestamente hizo al 9-1-1 uno de los empleados del restaurante donde fue arrestado el famoso en Weston, Florida, Estados Unidos.

El protagonista de Café con aroma de mujer y Sortilegio de Amor, entre otras telenovelas, fue arrestado la noche del lunes por acusaciones de "comportamiento violento, allanamiento y estado de embriaguez". También, alteración del orden público y causar disturbio en un establecimiento.

Compareció ante el juez la mañana del martes y fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 500 dólares.

Conforme a People en Español, la llamada la realizó un empleado del establecimiento, que señaló que Levy estaba acompañado de un amigo y se habían negado a servirle más alcohol porque estaban ebrios.

"No se quieren ir, no les servimos más alcohol", dice el empleado. "Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, [pero] están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos", dijo el empleado al 9-1-1, de acuerdo a la publicación.

Agrega People en Español que en la llamada, divulgada por el periodista de Univision Alex Rodríguez, el empleado denuncia un altercado con dos "borrachos" en el restaurante, quienes cree que "también están drogados".

Supuestamente el incidente ocurrió cuando el actor se encontró muy "excesiva" la cifra del consumo que habría ascendido a 525 dólares. El restaurante trató de hacerle un descuento, según la llamada, pero Levy se "puso agresivo".

Video lo muestra con una mujer

También hoy se filtró un video que lo muestra sonriendo y compartiendo con un hombre y luego con una mujer joven, a la cual abraza y besa en el cuello.

Lo que dijo al salir de prisión

"Yo todo el tiempo estuve al tanto de aguantar que la situación no escalara. Al final yo fui el que terminé esposado", fue lo que dijo el actor cubano de 44 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/william-levy-375bb1d0.png Fotografía de la ficha policial del actor William Levy. (FUENTE EXTERNA)