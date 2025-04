Las sexys fotos con la que Karol G deja claro que no está embarazada

En medio de rumores que aseguraban que la cantante colombiana Karol G podría estar esperando su primer hijo, la artista decidió poner fin a las especulaciones este Viernes Santo con una publicación en sus redes sociales.

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram, en las que luce una figura tonificada y un abdomen plano. Tituló el post como "Ivonny Bonita"

En una de las fotografías, "La Bichota" aparece con un traje de baño dorado, el cabello suelto y una mirada sensual. En otra imagen, rodeada de naturaleza, se le observa con una gorra blanca y unos pantalones amarillos.

"Karol G confirmando que no está embarazada, yo esperando la panza de no sé cuantos meses, Hahaha y las que dicen que está preñada no se nota", fueron algunos de los comentarios.

Una respuesta sutil

El post, que fue publicado hace apenas 43 minutos, acumula ya más de un millón de "me gusta", 35 mil comentarios y ha sido compartido más de 46 mil veces.

Con esta acción, Karol G responde de forma sutil a los rumores sobre un posible embarazo con su pareja Feid.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/karol-g-2-e5ec7ab0.jpg La artista colombiana con un traje dorado. (FUENTE EXTERNA)

La artista, que llevaba más de tres meses sin realizar publicaciones en dicha red social, encendió a sus fanáticos, quienes reaccionaron de inmediato a su publicación.

Las reacciones

Los admiradores de la intérprete de "Si antes te hubiera conocido" expresaron cuánto la extrañaban.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/karol-g-3-a0533c03.jpg Karol G posando para una foto en la playa. (FUENTE EXTERNA)

Comentarios como "¡Al fin!", "Apareciste" y "Te extrañábamos" fueron algunos de los más destacados en el post.

La cantante, quien había anunciado una pausa musical tras su gira Mañana Será Bonito Fest, al parecer regresará con más fuerza que nunca.