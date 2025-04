¿Fin del amor? Medios españoles aseguran que Piqué y Clara Chía terminaron

El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía podría haber llegado a su fin. Según medios españoles, la pareja habría puesto punto final a su relación tras casi tres años juntos.

La periodista Adriana Dorronsoro, del programa Vamos a Ver de Telecinco, confirmó la ruptura y dejó entrever que podrían estar involucradas terceras personas.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro", aseguró Dorronsoro en el programa.

Y agregó: "Ha habido crisis, hace unos meses apareció Piqué en Miami en una heladería con una chica pelirroja, pero es verdad que ha habido muchos rumores, me lo confirma el entorno muy cercano a la pareja. Ya no están juntos".

Esta noticia se suma a los rumores que desde hace meses rodean a la pareja. El paparazzi Jordi Martin ya había anticipado problemas en el paraíso, asegurando que Clara no estaba contenta con los constantes viajes de Piqué a Miami para visitar a sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación anterior con Shakira.

Hasta el momento, ni el deportista ni Clara han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir los rumores de su separación.

Sin embargo, un detalle que no pasa desapercibido es que el exfutbolista aún mantiene en su cuenta de Instagram las fotografías en las que aparece junto a Clara, lo que deja abierta la incógnita sobre el verdadero estado de la relación.

Su historia de amor

Piqué y Clara Chía hicieron oficial su relación en agosto de 2022, poco después del mediático final entre el exfutbolista y la cantante colombiana.

Aunque al principio optaron por mantener su historia de amor con bajo perfil, pronto comenzaron a mostrarse en público, y las polémicas no tardaron en llegar, especialmente tras el lanzamiento de la explosiva "BZRP Music Sessions, Vol. 53", donde Shakira arremetió con fuerza: "Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena".

Piqué y Clara se conocieron en noviembre de 2021 en un bar de copas en Barcelona donde ella trabajaba como camarera. El deportista asistía con frecuencia junto a su círculo cercano, incluyendo a Riqui Puig, quien habría sido el "cupido" en este controvertido encuentro.

¿Será este el capítulo final de una relación que nació en medio de la controversia? El tiempo (y las cámaras) lo dirán.

