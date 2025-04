Lele Pons terminó en el hospital tras caída durante la fiesta de revelación de sexo

Los famosos esposos Lele Pons y Guaynaa anunciaron que serán padres de una niña en una fiesta de revelación de sexo celebrada en Miami, Estados Unidos, por todo lo alto con figuras de la talla de Natti Natasha, Belinda, Anitta, Nadia Ferreira, Chayanne y muchos más.

Sin embargo, no todo fue alegría, ya que la influencer venezolana de 28 años se cayó dos veces en medio del acto de gender reveal al resbalarse entre la pintura de color de rosa que salió de la caja gigante. Lele usaba zapatos de tacón.

Ante esta situación, las redes se llenaron de comentarios que expresaron su preocupación por el estado del embarazo de Lele.

En una entrevista exclusiva con el periodista Javier Ceriani, Lele Pons reveló que tras el incidente acudió a un centro de salud donde comprobó que físicamente se encuentra bien. No obstante, mostrándose un poco más vulnerable, reveló que emocionalmente se encuentra muy afectada por los miles comentarios negativos recibidos.

"Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, estaban en mi fiesta dos de las personas que me cuidan en el hospital cuando voy a chequeos del bebé, sin embargo emocionalmente no he estado bien", compartió la influencer en sus declaraciones.

Agregó que su estado emocional se debe a varias razones, entre ellas los altos niveles de estrés que está generando, pues según sus propias palabras, "es más difícil en su estado de gestación poder controlar las emociones".

Guaynaa responde

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/29/felconfidencialcomoriginal13b03f3d113b03f3d1b929c40eb4ccb5aab21deef-c38a0c45.jpg Lele Pons y Guaynaa.

El intérprete de "Se te nota" de 32 años también se refirió a la situación que ha suscitado la fiesta de relevación de sexo de su bebé.

Dijo que Lele no estaba supuesta a estar en la caja o el espacio habilitado donde fue lanzada la pintura rosa, sino al frente del escenario.

"Estaba planeado que ella esperara afuera con DJ Khaled, quien estaba animando la fiesta, pero fue tanta emoción y tanto deseo por saber el sexo del bebé que se nos pasó", contó al comunicador Carlos Aydan.

Afirmó que "dentro de todo lo que cabe a la caída ella está súper bien. Físicamente está bien, ya se revisó, la bebé está súper bien. Nosotros estamos contentos, tranquilos y felices".

Manifestó que a la influencer le afectó "un poco la ola de hate, a mí y a toda la familia".

Guaynaa agradeció los mensajes positivos a raíz de que se convertirá en padre por primera vez y finalizó expresando que "tiene un equipo que apoya mucho a Lele Pons y le demuestra que la quiere, y que el amor es lo que somos nosotros como seres humanos".

Detalles del evento

Lele Pons lució un body suit blanco off the shoulders con efecto drapeado en el busto y las caderas, y transparencias en las mangas, el torso y las piernas; un diseño de BRIELLE.

Vestidos de blanco, al llegar al lugar del alegre evento, los anfitriones y los invitados se encontraron con una escalera ascendente rodeada por un techo de globos mitad rosa y mitad azul como una pequeña introducción de lo que les esperaba en el salón principal del Faena Forum.

Como parte de la temática, había un árbol de papel en la pared donde los invitados ponían hojas azules o rosas de cada lado, según su predicción del sexo del bebé.

La temática rosa y azul abarcó desde la decoración. Las mesas de catering contenían comida venezolana rosa para las mujeres, y puertorriqueña azul para los hombres en honor a las nacionalidades de los futuros padres.

El gender reveal de Lele Pons y Guaynaa fue una pasarela de famosos donde se bailó, cantó y se compartió la felicidad de la pareja.

Estuvieron presentes Anitta, la estrella brasileña de la música urbana, quien será la madrina de la bebé. Por igual, asistieron Belinda, Yailin la más viral, con quien Lele posó el jueves en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025, así como la modelo Nadia Ferreira, Chayanne, Sebastián Yatra, DJ Khaled y Greeicy.