Ángela Aguilar grita su amor por Christian Nodal con la canción "El equivocado"

La cantante Ángela Aguilar estrenó el tema "El equivocado" para celebrar un año de matrimonio con el también artista Christian Nodal.

Con la composición, la intérprete de "Inevitable" defiende su amor por la estrella regional mexicana.

Cargado de sentimiento y mensaje personal, "El equivocado" está acompañado de un videoclip grabado desde un yate donde presumen su historia de amor.

"Poquito a poquito, nos fuimos queriendo... nada estaba escrito", dice un verso del tema.

Ángela, de 21 años, expresó en sus redes sociales que se trata de una canción que la abraza en esta nueva etapa. "Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar".

También tiene indirectas

Con "El equivocado" también lanza sus indirectas y deja saber que "el amor venció".

Con una letra honesta y contundente, en un fragmento de la canción se escucha: "Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado", con lo que deja claro que, pese a las opiniones externas, su amor no será escondido ni condicionado por factores externos.

Desde que se casaron en julio del año pasado, Nodal y Ángela han mostrado mucha química en sus apariciones públicas. Juntos han cantado el éxito "Dime cómo quieres" que, casi siempre, termina con un beso en la boca.

La relación entre ellos ha sido duramente criticada por confirmar el romance un mes después de que el artista anunciara el fin de su convivencia con la artista argentina Cazzu, madre de su primogénita Inti.

Muy pocos meses después la hija de Pepe Aguilar dijo "sí, acepto" a Nodal en una ceremonia íntima realizada en México en presencia de sus familiares, amigos y entre los famosos Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira.